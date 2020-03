El «senyor TikTok»: així és el magnat darrere dels vídeos i memes virals

És possible que, en aquests temps amenaçadors, TikTok amb prou feines li soni a trist compte enrere si té més de 30 anys i cap adolescent a prop. Tot i això, la plataforma que ha pres per assalt les xarxes socials i s'ha erigit com el gran pati d'esbarjo de la generació Z -només aquests dies el hashtag #coronavirus suma més de 15.000 milions de visualizaciones- ja deixava unes mètriques aclaparadores abans de la crisi sanitària.

Així, els seus més de 800 milions d'usuaris han convertit la seva start-up nodrissa, ByteDance, en la millor valorada del ram (75.000 milions en l'última ronda de finançament) i al seu fundador, el xinès Zhang Yiming, en un home en la trentena capaç de: a) guanyar 12.000 milions de dòlars només el 2018 (la seva fortuna, segons Forbes, puja a 16.000 milions); b) tensar Washington per la dimensió de la plataforma, i c) donar un pas més en la cultura de la feina ja de per si depredadora de les tecnològiques.

Un apunt? El triomfant emprenedor sol exhibir com un trofeu el manament corporatiu pel qual els seus directius han de fer vídeos... i flexions si no aconsegueixen suficients «likes». Però a diferència d'altres col·legues seus nord-americans que abrasen les orelles amb les seves disquisicions sobre les vides d'alt rendiment (ja cèlebre és la jornada laboral de 100 hores de Elon Musk), Zhang, de 36 anys, sol mantenir un perfil més reservat.

Petit, aficionat a les memòries i poc amic de les relacions socials, segueix el protocol vital de Silicon Valley -va en samarreta i texans i prefereix que no li diguin «cap» ni «CEO» -, però no explica gaire res més enllà de la seva succinta biografia oficial. Fill de funcionaris, va estudiar microelectrònica i enginyeria de programari, es va casar amb la seva nóvia de la universitat, amb la qual no té fills, i va tenir una iniciació menys mitològica però igual de fructífera que el cèlebre garatge nord-americà: va començar la seva carrera en una agència de reserves de viatges en línia que l'havia contractat com a informàtic.

De fet, les seves 750 milions de descàrregues el 2019 (més que Facebook, Instagram, Youtube i snapchat) han convertit aquesta plataforma d'edició fàcil en una ingent màquina expenedora de memes, clips i noves microestrellas que suposen un festí per a les marques. A més, aquests dies de profilaxi social no han fet més que engrandir l'altre de TikTok, a l'erigir-se en aquest lloc tirant a brillant i extravagant que bull amb reptes, catarsi i peces d'humor negre postmillennial, i en el qual, per exemple, Glòria Gaynor es renta les mans amb I will survive i l'OMS desactiva els greatest fakes de la pandèmia.

Més enllà dels seus números irrefutables, Zhang, amb habilitat per surfejar les aigües polítiques de Pequín, també ha començat a inventariar contratemps. L'any passat, el Parlament britànic va obrir una investigació per analitzar l'ús de les dades dels nens, i la companyia va pagar 5,7 milions de dòlars a l'Administració nord-americana per recopilar informació de menors de 13 anys sense l'autorització familiar. A més, els EUA estan duent a terme una investigació sobre les pràctiques de la companyia amb les dades i la llibertat d'expressió, després que The Washington Post denunciés que a la plataforma hi havia un nombre inusualment baix de peces de les protestes de Hong Kong.

Per la seva banda, Zhang, que ha negat totes les acusacions i ha posat en marxa un centre de «transparència» a Califòrnia obert a l'auditoria externa, manté intacta la seva ambició global. De fet, aquests dies de replegament i pandèmia ja ha mostrat sobrades maneres de magnat geek contemporani: ha donat, al costat de dos gegants xinesos més, més de 115 milions de dòlars a la lluita contra el virus i està promocionant una oportuna aplicació de productivitat laboral en aquests temps de teletreball.



Olfacte comercial



Es veu que en el seu segon any en aquesta empresa, ja coordinava a 40 enginyers més. I també va ser allà, diu, on va començar a desenvolupar un olfacte per l'oportunitat comercial que després va afinar en Microsoft i que el 2012 va precipitar al seu gran salt en solitari: una aplicació anomenada Toutiao que utilitza la intel·ligència artificial per oferir una selecció personalitzada de notícies i que no va comptar ni amb un ien de les grans tecnològiques xineses. Forma ja part de la llegenda que no pogués convèncer a cap d'elles de la rendibilitat del projecte.

Quatre anys més tard, el seu ull clínic per llegir els temps va detectar que els vídeos curts, molt populars a la Xina, podien oferir una fabulosa oportunitat de negoci. «En el sector dels continguts -es reafirma-, el text i les fotos han evolucionat cap al vídeo». Aquest convenciment va ser la palanca de l'aplicació Douyin i, a l'any següent, de la compra per mil milions de dòlars de Musical.ly, de la qual va néixer la infecciosa TikTok.