Consells per aconseguir una bona imatge en les videotrucades

Les videotrucades s'han convertit en l'actual situació de quarantena pel coronavirus en una dels principals eines per a comunicar-se amb amics i especialment per teletreballar, però amb les càmeres webcam dels ordinadors no és senzill produir sempre bones imatges.

Els dos aspectes principals per assegurar una bona imatge en una videotrucada són la il·luminació i triar una bona posició amb un fons adequat, no importa l'aplicació que s'utilitzi: Skype, Zoom, Hangouts o Microsoft Teams són alguns exemples.La primera de les recomanacions passa per controlar la posició a l'habitació en la qual es col·loca l'usuari. Com explica el servei de videoconferències Flock, és necessari assegurar-se que el fons de la persona estigui net i és apropiat.

Per això, és possible triar entre estades diferents de la casa (el menjador, la cuina, l'habitació...) i preparar el fons que aparegui en la imatge, però sempre assegurant que el pla no sigui molt ampli i la persona sigui la protagonista, evitant patrons complexos o plans recarregats en el marc.

Una altra opció és directament ocultar el fons, i plataformes com Skype ja ofereixen als seus usuaris la possibilitat de crear un efecte 'bokeh' en el qual el fons estigui desenfocat, mentre que amb Zoom és possible afegir fons virtuals personalitzats. En la majoria de 'apps' també es pot activar l'efecte mirall, per tal d'ajudar en les explicacions visuals d'esquerra a dreta.

Així mateix, és important que la persona cuidi la seva vestimenta, que ha de ser còmoda i professional per a les videotrucades de treball. Es recomana evitar l'ús de patrons intricats, difícils de capturar per les càmeres.



La il·luminació



La il·luminació és el principal element per tal d'aconseguir una bona imatge amb una càmera webcam en una videotrucada. La llum determinarà també l'estada en la qual sigui més adequat realitzar una videoconferència.

El punt número u a evitar és la presència de finestres darrere de la persona, de manera que la càmera web ajustarà automàticament els seus nivells de lluentor ocultant a l'usuari i amb dificultats per a fer focus. És millor orientar-se cap a les finestres.

En els casos en què no es disposi d'una font de llum natural com una finestra, els usuaris poden dur a terme diferents trucs. Un d'ells és posar la pantalla amb un fons blanc com un document de Word i la lluentor al màxim, la qual cosa serveix com a llum de farciment per al rostre.

La procedència de la llum és un factor important, i si és una llum de sostre pot generar ombres en la cara de la persona, mentre que si és una llum dura és recomanable comptar amb altres fonts d'il·luminació per tal d'aconseguir un millor balanç de llum.

També és preferible que la font principal de llum vingui de cara, ja que les llums laterals i des de baix generen ombres i efectes semblants al cinema de terror. Una font de llum addicional molt efectiva pot ser la llanterna del telèfon mòbil.

Una vegada preparat tot això, és recomanable provar el resultat i comprovar que la imatge sigui adequada, obrint l'aplicació i verificant el resultat abans de començar una videoconferència.