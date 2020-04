Consells tecnològics per sobreviure al confinament amb nens i nenes

La situació excepcional de confinament a la qual la majoria dels ciutadans espanyols s'enfronten a aquestes setmanes a causa del coronavirus està plantejant importants reptes. El teletreball és un d'ells, però haver de mantenir els nens actius i entretinguts a casa -després decretar el tancament dels col·legis- s'ha convertit en un dels més difícils de complir.

El president de Govern, Pedro Sánchez, afirmava aquest mateix dijous que està «convençut» que haurà de sol·licitar a al Congrés una nova pròrroga de quinze dies de l'estat d'alarma perquè per al proper 26 d'abril encara caldrà mantenir el confinament de la població. Per això, és important recolzar-se en tots els recursos disponibles per fer aquesta situació excepcional el més suportable possible.

La tecnologia està jugant un paper clau en aquest context i pot ser de gran ajuda per aconseguir que els més petits mantinguin bons hàbits i facin esport; aconseguir que segueixin aprenent; i, sobretot, mantenir-los entretinguts en aquestes setmanes de tancament a les llars. Els experts tenen clar que davant de situacions excepcionals calen mesures excepcionals.

Els videojocs s'han convertit en un dels recursos més habituals. Per això, és important considerar que no només es controlen a través del comandament, sinó que hi ha multitud de jocs en què el maneig del joc es realitza amb jocs de ball o exercici físic. Aquest ha estat una de les grans apostes de Nintendo en els últims anys, que també han seguit Sony (amb PlayStation) o Microsoft (amb Kinect).



Ampliar catàleg de Netflix



Aquesta situació de confinament també està obligant els pares a aixecar certes restriccions tecnològiques que solien aplicar en condicions normals. Els experts creuen que segueix sent important establir horaris i rutines, però inevitablement el consum de contingut audiovisual s'ha disparat aquestes setmanes, també entre els més petits.

Les plataformes de streaming, com Netflix, Amazon Prime, HBO o la nouvinguda Disney Plus, han disparat el seu consum i la majoria d'elles compten amb un bon nombre de continguts infantils. Tot i això, als que estan donant bon ús d'ells els interessarà saber que en utilitzar una VPN poden tenir accés a catàlegs d'altres països, com els Estats Units, que solen ser més amplis dels que s'ofereixen en el paquet contractat a Espanya.

YouTube Kids -la versió infantil de YouTube- també és una bona alternativa, amb vídeos orientats cap als nens, seleccions de contingut, característiques de control parental i un filtre de vídeos que no són apropiats per a certes audiències. En aquesta plataforma es poden trobar fàcilment vídeos educatius que potencien l'expressió artística dels més petits, com tutorials per dibuixar o per tocar algun instrument.

D'altra banda, les trucades de vídeo poden convertir-se en una altra eina tecnològica valuosa per entretenir els nens i, al mateix temps, aconseguir que dediquin temps a comunicar-se amb amics o familiars. Sota la supervisió d'un adult, hi ha desenes d'aplicacions que poden ajudar a connectar i socialitzar en aquestes setmanes d'aïllament.



Vigilància



En aquestes setmanes en què inevitablement es multiplica l'activitat en línia en totes les llars i en què entren en joc activitats com les compres a través d'Internet, la formació en línia o el teletreball, cal prestar també molta atenció a possibles estafes o robatoris d'informació.

«La major part dels usuaris encara no són conscients de la necessitat de seguretat en les seves dades i amb freqüència posen en perill la seva informació personal. En un món cada vegada més connectat tothom hauria de prendre mesures per protegir la seva privacitat i la seguretat de seva informació, incloent-hi l'ús d'autenticació de dos factors en els comptes, assegurar les connexions mitjançant una VPN o verificar la configuració de privacitat dels seus comptes», explica Harold Li, vicepresident de ExpressVPN.

En aquest sentit, la companyia de ciberseguretat insta a «tenir especial cura a l'hora de donar les dades personals i evitar fer-ho en connexions no segures, així com limitar el pagament en línia a mètodes de pagament certificats». «A Espanya hi ha xarxes de pagament segures proporcionades pels bancs i en general hi ha proveïdors de pagament en línia que permeten assegurar aquests pagaments», conclou.

La tecnologia pot convertir-se en un dels millors aliats de les famílies davant d'una situació tan excepcional com la que s'està vivint a tot el món a causa del coronavirus. Tot i això, la seguretat es torna imprescindible per evitar situacions indesitjades, sobretot quan són els nens els que estan a l'altre costat de la pantalla.