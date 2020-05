Nimbus Telecom, una especialista que aposta per l'internet local

Nimbus Telecom, SL és una empresa jove que es dedica a les telecomunicacions integrals com ara internet, telefonia, xarxes informàtiques, TV, TV Satèl·lit, xarxes WIFI, serveis d'accés i videovigilància, entre d'altres. Compta amb la seva pròpia xarxa de servei, que els permet oferir cobertura d'internet d'alta velocitat a usuaris que es troben fora dels nuclis de població. En aquest sentit és especialista en zones residencials, urbanitzacions, zones rurals de tota mena, cases rurals, hotels i indústria. Té una solució que s'adapta a cada client. Un exemple d'això és el seu servei d'internet en segona residència, que permet gaudir d'un servei d'alta qualitat durant 3 mesos a l'any, i després tramitar una baixa temporal, o el canvi de tarifa quasi instantània.

El seu principal producte és la connectivitat a internet. La seva filosofia es basa en la qualitat i la proximitat dels seus serveis garantint la velocitat de càrrega i descàrrega, i oferint un baix ping, sense límit de descàrrega. També compta amb serveis de telefonia fixa i mòbil. Un altre punt fort són les xarxes, ja que disposa de la seva pròpia enginyeria i s'encarreguen de la seva planificació, instal·lació i configuració.

La seva xarxa està construïda sobre la banda de 5ghz, una tecnologia que avui dia es denomina col·loquialment com a fibra invisible. Utilitza també equips d'alta fiabilitat, que permeten realitzar bons enllaços punt a punt, oferint altes velocitats d'internet, que resulten molt estables.

En la seva activitat compta amb proveïdors locals, per això aposta per les infraestructures de les quals disposa el territori i són usuaris de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya i de la xarxa de torres del projecte Connecta de la Generalitat de Catalunya. «No sols els grans operadors privats compten amb infraestructura, i les petites i mitjanes empreses podem oferir un bon servei gràcies a ells. Som una petita operadora de telecomunicacions i apostem pel local, el pròxim, la nostra filosofia és la qualitat», asseguren. És el que en diuen l'internet de quilòmetre «0».

Els seus responsables expliquen també com els ha afectat la pandèmia. «Ens ha afectat com a tots, som un servei essencial i no podem cessar de les nostres activitats. Hem estat molt pendents dels clients i hem notat l'augment de consum d'internet, gairebé un 50% més de trànsit. També hem estat testimonis de les necessitats de connexió en aquells llocs on abans no existia, com en les residències per a la tercera edat. Ens han arribat sol·licituds de connectivitat per poder connectar els avis amb les famílies en aquests moments. Això, sens dubte, era una prioritat per a nosaltres».

Actualment pot oferir cobertura a les comarques del Gironès, la Selva, el Baix Empordà i el Maresme i té en ment continuar amb el seu procés d'expansió. «Estem estudiant alguns projectes d'expansió, però de moment s'han ajornat per la situació actual. Som una empresa petita, amb un radi d'actuació petit. Això ens permet ser pròxims», asseguren.

I, precisament, sobre el futur aposta «fort pel wimax. Creiem que és una tecnologia que contínuament està evolucionant, actualment ja hi ha sistemes que per aquest mètode es poden donar cabdals de 100 mb/seg. Si bé és cert que la fibra no para d'expandir-se, el wimax està preparat per conviure amb la fibra». No descarta tampoc i «de fet hi estem treballant, algun projecte de fibra, però sempre amb la mateixa filosofia d'empresa propera i de donar serveis amb una carta àmplia de serveis, internet, telefonia fixa, mòbil, cttv, TV, TVsat, etc.».