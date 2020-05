Les petites i mitjanes empreses acceleren el model de negoci digital

Si aquesta crisi sanitària i econòmica ha servit per alguna cosa ha estat per obrir els ulls -si cal encara més- a les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies. Les petites i mitjanes empreses catalanes, amb un paper destacat i protagonista en el funcionament econòmic del país, tenen molt clar que s'han d'obrir al negoci digital.

Des de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya ha anunciat que el teixit empresarial català i en especial aquest tipus d'empresa i els treballadors autònoms ara disposen d'una nova eina que els permetrà donar l'impuls necessari per la digitalització de les seves activitats empresarials i negocis. L'objectiu és molt clar: poden reactivar la seva economia després d'un temps molt dur degut a la pandèmia del covid-19 que ha tingut un impacte brutal en la seva activitat empresarial.

Es tracta de la iniciativa «Dona la volta al teu negoci», un projecte conjunt del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Cambra de Comerç de Barcelona, PIMEC i Foment del Treball que posa a disposició de les pimes i autònoms de Catalunya assessorament i formació gratuïts, així com el suport tecnològic i comercial necessaris per posar en marxa ràpidament els seus negocis online.

En aquest sentit, destaquen els serveis oferts en l'àmbit de l' e-commerce, que van des de la creació gratuïta del web o la botiga online a l'ajuda per trobar els millors canals, eines i estratègies per promocionar el negoci a les xarxes. Tot plegat és la resposta que es pot donar en aquests moments per contribuir a l'impuls de les noves tecnologies i accelerar la recuperació econòmica. Mitjançant aquest programa, els interessats podran rebre assessorament gratuït mitjançant un consultor TIC que resoldrà tots els dubtes de l'empresa o autònom i l'orientarà a trobar la millor estratègia per al seu projecte. A banda, es podrà rebre solucions tecnològiques ja que les petites i mitjanes empreses, així com també els autònoms podran tenir accés a eines digitals per al seu negoci, com ara la creació gratuïta del web o la botiga online i eines gratuïtes de teletreball i treball col·laboratiu a distància.

Per donar sortida a les seves iniciatives empresarials i negocis s'ajudarà a trobar els millors canals i estratègies fent promoció a internet per poder arribar a un màxim nombre de clients i apuntar directament al seu client potencial. A la vegada, per poder treure el màxim profit a aquesta eina s'oferirà una formació en línia amb una oferta de diferents formats i continguts de formació en línia gratuïta relacionats amb les vendes online i la transformació digital.

La necessitat i l'oportunitat d'afrontar i accelerar la digitalització del teixit empresarial català va ser la conclusió unànime a la qual es va arribar a la trobada telemàtica que el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, van mantenir el mes de març amb les patronals i associacions empresarials de Catalunya per abordar les necessitats del teixit econòmic i productiu per superar l'aturada de l'activitat econòmica amb a l'ús d'eines tecnològiques. Llavors va començar el confinament obligat i moltes empreses van haver d'apostar clarament pel teletreball o buscar sortides a internet per mantenir la seva activitat. Pimec recorda que en aquella trobada es va posar de manifest que actualment encara hi ha un número important d'empreses a Catalunya que no diposen de plans de transformació digital. Aquest fet es tradueix en què tenen més entrebancs i dificultats per poder trobar una sortida en aquests moments de pràcticament aturada econòmica. I aquest fet afecta especialment sectors del comerç no essencial, la restauració i el turisme.

Per aquest motiu, el Departament de Polítiques Digitals assegura que es va comprometre a impulsar plans de digitalització i iniciatives per ajudar el teixit empresarial català a fer front a l'aturada de l'activitat que ha comportat la crisi de la covid-19 però també, i sobretot, com a garantia de futur per a la nova economia digital.

«Dona la volta al teu negoci» és una d'aquestes iniciatives, que s'afegeix a «L'oficina des de casa», el banc d'eines digitals que el Departament va posar en marxa a finals del mes de març i que posa a disposició de tota la ciutadania, però en especial d'autònoms i pimes, tot un seguit de recursos, programari, serveis i eines digitals ofertes per diferents empreses del sector TIC.