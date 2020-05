Instagram introdueix filtres de realitat augmentada que reaccionen amb la música

La xarxa social Instagram ha introduït el suport per a un nou tipus de filtres de realitat augmentada que a més de proporcionar efectes d'imatge immersius són capaços també de reaccionar a la música i als sons de l'entorn.

Aquesta característica s'ha incorporat a Spark AR, l'aplicació d'Instagram que permet als creadors desenvolupar nous filtres per a la xarxa social, com ha informat Facebook, propietària d'Instagram, en un comunicat.

Spark AR permet crear nous efectes de realitat augmentada que es reprodueixen i es sincronitzen amb la música, de manera que responen als temes sonen de fons o directament important les cançons a través de la biblioteca d'Instagram.

Entre els exemples que ha mostrat Instagram hi ha nous filtres que permeten que un quadre es mogui a el ritme de la música, una barba per cantar òpera, unes ulleres amb corbes de so o un fons que canvia amb la cançó.

Aquesta nova característica ja està disponible per als usuaris de mòbils amb sistema operatiu Android i arribarà aviat també a sistema iOS, segons Instagram.