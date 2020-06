Desenvolupen una tecnologia que detecta l'ús de mascareta

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) han desenvolupat una tecnologia, anomenada LogMask, per detectar si, en llocs especialment concorreguts, les persones fan servir mascareta i controlar els aforaments, de manera que pot servir per controlar el compliment de les mesures sanitàries de la Covid-19.

Segons un comunicat de la institució, aquesta tecnologia ha estat dissenyada pel Grup de Recerca Computer Vision and Machine Learning, integrat per enginyers informàtics, de telecomunicacions, matemàtics i professionals de digitalització, per facilitar la gestió de la seguretat després de l'emergència sanitària.

L'algoritme d'aquesta tecnologia pot arribar a una precisió superior al 95% i funciona en diferents condicions d'il·luminació, tant en espais oberts com tancats i amb aglomeracions.

Està basat en tècniques d'intel·ligència artificial i dades massives per a l'anàlisi de computació d'imatges en temps real, de manera que és capaç d'identificar si les persones compleixen la normativa.

Hi ha una versió gratuïta de LogMask a la seva pàgina web i una versió comercial que pot integrar-se a les càmeres IP o CCTV d'hospitals, edificis públics, estacions, transports o aeroports.