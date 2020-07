De la televisió a la consola: sèries tan populars que fins i tot tenen el seu propi joc

Les adaptacions en la indústria de l'entreteniment són comunes. Els jocs es converteixen en pel·lícules, les pel·lícules es converteixen en jocs... tot per ampliar la diversitat de plataformes disponibles en les quals la franquícia en pugui obtenir benefici. Malgrat el fet de no existir un nombre de títols abundant, ja s'han creat diversos videojocs basats en sèries de televisió.

Amb tot això present, ens hem proposat enumerar un seguit de sèries de televisió que s'han convertit o es convertiran en videojocs. D'aquesta manera, els seriòfils poden provar en un joc posar-se a la pell d'un personatge d'una sèrie. Aquests en són alguns exemples:

The Walkind Dead (2012)

'The Walking Dead: The Telltale Series' és una de les adaptacions que millor acollida ha tingut del públic i de la crítica. El títol que ocupa el lloc de partida entre les més destacades "sèries convertides en jocs", ràpidament, després d'aconseguir el premi Joc de l'Any 2012, es va convertir en tota una reconeguda franquícia basada en els còmics de Robert Kirkman i la mateixa sèrie de TV que els adapta.

La història postapocalíptica (dividida en episodis), ens convida a controlar diferents protagonistes de diverses temporades. El capítol més conegut té com a protagonistes dos personatges en particular: Lee i Clementine. La relació entre pare i filla construïda al llarg del joc encara es recorda amb molt d'amor per part dels jugadors.

Juego de tronos (2015)

El fenomen literari i televisiu dels últims anys, 'Juego de Tronos', va fer el salt definitiu al món dels videojocs, també sota la protecció de Telltale Games. El desenvolupament està basat en l'univers de la sèrie de HBO, que al seu torn beu de les novel·les 'Canción de Hielo y Fuego' de George R.R. Martin.

Es tracta d'una aventura gràfica amb una marcada vessant narrativa, segell d'identitat de la nord-americana Telltale Games. Com de costum, el jugador participarà activament en el desenvolupament de la història, escollint què dir o què fer sempre que se li plantegi l'ocasió.

'Juego de Tronos' explica la història de la Casa Forrester, una família noble del Nord de Ponent, que sempre han guardat lleialtat a la gran casa governant del Nord, els Stark. Els Forrester viuen en Ironrath, una fortalesa situada a la vora del bosc, i tenen per lema 'Hierro de fuego', en referència a la seva capacitat de créixer enfront de l'adversitat. En el joc, es troben en una precària situació en què els membres de la Casa han de fer tot el possible per a prevenir la seva desaparició, al mateix temps que està tenint lloc l'anomenada 'Guerra de los Cinco Reies'.

Al 2017, Warner Bros. Interactive també va provar sort amb el joc 'Game of Thrones: Conquest' per a iPhone/iPad, i dispositius Android. Desenvolupat per Turbine i basat en la sèrie de HBO, 'Conquest' convida als jugadors a convertir-se en senyors feudals de Ponent, i crear la seva estratègia per a conquistar 'los Siete Reinos' i ocupar el 'Trono de Hierro'.

Power Rangers: Battle for the Grid (2019)

'Battle for the Grid' és un joc de lluita per a PlayStation 4, Xbox One, PC i Nintendo Switch dedicat a la famosa franquícia de televisió que va néixer de la col·laboració entre nWay, Hasbro i Lionsgate. Una sèrie de lluita difícil de dominar que pretenia donar una visió moderna de la franquícia.

Ofereix un sistema de combat completament original i diferents sets de joc per a cada personatge. Entre els lluitadors trobem a Jason Lee Scott, Gia Habiten, Tommy Oliver i Lord Drakkon. Un altre fet important és la presència de l'opció de suport multiplataforma. Tot i arribar al mercat "incomplet", s'han esforçat per ampliar i millorar l'experiència. Al febrer, el videojoc va rebre una actualització amb noves característiques, però no han aconseguit captar l'atenció del públic.

Narcos: Rise of the Cartels (2019)

'Narcos: Rise of the Cartels' és un joc tàctic, que funciona per torns, basat en l'arxiconeguda sèrie de Netflix 'Narcos'. La producció ens convida a reviure els esdeveniments de la primera temporada, a partir del Cartell de Medellín o de la DEA, i en dues campanyes diferents. En la dècada de 1980, la influència de 'El Patrón' s'està expandint ràpidament per Colòmbia, amb drogues, corrupció i delinqüència des de la ciutat colombiana de Medellín. Per altra banda, els Estats Units comença a adonar-se. Depenent dels jugadors escollits es triarà un bàndol o l'altre.

Pots ajudar l'imperi de les drogues a aconseguir els seus objectius sota l'atenta mirada d'El Patrón', o enderrocar la creixent empresa criminal al costat de Steve Murphy de la DEA. El videojoc presenta ubicacions i personatges de la sèrie convidant als jugadors a entrar en l'inframón criminal al costat de protagonistes com 'El Mexicano', Murphy, Peña, 'Primo' i més: cadascun amb les seves pròpies habilitats i avantatges particulars per a ajudar a canviar el rumb de les batalles.

Peaky Blinders: Mastermind (2020)

'Peaky Blinders' és una altra famosa sèrie de televisió que es prepara per a fer el salt a videoconsoles i ordinadors amb una aventura a càrrec de Curve Digital i FuturLab, creadors de la franquícia 'Velocity'. L'adaptació es presenta amb el nom 'Peaky Blinders: Mastermind', i encara que encara no ha arribat al mercat, està previst el seu debut per a després dels mesos d'estiu, és a dir, no abans del 22 de setembre.

'Mastermind' serà un joc d'aventures enfocat en la resolució de trencaclosques, on els jugadors controlaran als membres de la família amb l'objectiu d'administrar alguns "negocis". Perquè la planificació s'ajusti, la jugabilitat girarà entorn d'un sistema que permetrà als usuaris restablir, avançar i rebobinar lliurement les accions dels personatges en una línia de temps, és a dir, les actuacions de cada personatge es registraran i es podran ajustar lliurement fins que el pla s'executi a la perfecció.

Prison Break: The Conspiracy (2010)

Deep Silver es va encarregar, allà pel 2010, de llançar en el nostre país 'Prison Break: The Conspiracy', un videojoc basat en la coneguda sèrie de televisió. El protagonista és l'agent Tom Paxton, destinat a la penitencieria estatal de Fox River per a investigar per què Michael Scofield (l'heroi de la sèrie de televisió), un home sense antecedents penals, s'ha convertit en lladre de bancs.

La història es desenvolupa com la primera temporada de 'Prison Break', en la qual Paxton coneixerà a diversos personatges de la sèrie i viurà moments clau des de la seva pròpia perspectiva.

Los Simpson: Hit & Run (2003)

Tanquem la llista amb un veritable clàssic de la PlayStation 2: 'Els Simpson: Hit & Run'. Amb un sistema de joc de món obert inspirat en 'GTA III', el joc ens convida a viure uns dies d'autèntic caos en la famosa ciutat de Springfield. Controlant personatges com l'icònic Homer o Bart, l'objectiu és acabar amb els plans dels extraterrestres Kang i Kodos, que ha tornat bojos als humans contaminant el refresc Buzz Cola.