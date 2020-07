Arriben novetats en els directes de Facebook

Facebook va inaugurar recentment Messenger Rooms, un servei a l'aplicació de missatgeria instantània de Facebook Messenger per a crear sales de videotrucades, de fins a 50 persones, de forma gratuïta. Amb les noves actualitzacions, Messenger Rooms i Facebook, ja estan units gràcies a la integració del servei de videotrucades i Facebook Live, l'opció de retransmissió en directe de la xarxa social.

La companyia nord-americana ha explicat que en el moment de crear una sala a Messenger Rooms s'oferirà l'opció de retransmetre la videotrucada en directe a Facebook. I això no és tot, sinó que també es donarà l'opció d'emetre el directe a Messenger web, el xat entre contactes de Facebook en la seva versió de navegador web. Les videoconferències que s'emetin en streaming, no només podran ser vistes pels amics de Facebook de la persona que emeti el directe, sinó que qualsevol persona que tingui l'enllaç corresponent podrà veure la videoconferència, fins i tot sense necessitat de tenir un compte de Facebook.

El creador de la sala tindrà diferents opcions per controlar la retransmissió en viu, per exemple, decidint qui pot veure el directe i qui pot estar convidat a participar en la videotrucada. En el cas que algun espectador de la retransmissió sigui convidat a participar-hi, rebrà una notificació que haurà d'acceptar per passar a formar part del directe. A més a més, el creador de la videotrucada de Messenger Rooms, podrà eliminar participants del directe o bloquejar i desbloquejar l'emissió si ho considera oportú.

En combinar les sales de Messenger i Facebook Live la companyia està "creant noves formes perquè les persones es connectin fins i tot encara que estiguin separades". Un fet molt necessari arreu del món a causa de la situació sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19.

Aquesta funció s'està implementant a Facebook i Messenger web en alguns països a partir d'aquest dijous 23 de juliol, i aviat s'ampliarà a tots els països on les sales de Messenger estan disponibles, així com la plataforma mòbil de Facebook i l'aplicació d'escriptori Messenger web.

En els directes, no tots els continguts seran vàlids, ja que igual que passa amb els vídeos de Facebook Live, la companyia nord-americana podrà recopilar i revisar tant l'àudio com el vídeo de les retransmissions per a assegurar-se que el contingut que s'hi emet compleixi amb les seves normes comunitàries.