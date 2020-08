Gironins de moda a TikTok

Si hi ha una xarxa social popular entre els joves en els darrers mesos, aquesta és TikTok. La plataforma successora de Musical.ly ha superat la barrera de les 2.000 milions de descàrregues, produïdes principalment per part d'adolescents d'entre 13 i 18 anys. A Europa, el "boom" de descàrregues de la xarxa social xinesa es va donar coincidint amb el confinament més estricte a causa de la situació sanitària relacionada amb la pandèmia de la Covid-19.



Entre els milions d'usuaris d'arreu del món de TikTok, hi ha un seguit de gironins i gironines que destaquen per les seves publicacions i el seu nombre de seguidors, com per exemple:



Àngela Mármol (amarmolmc), 3.100.000 seguidors

Annersite, 336.600 seguidors

Álvaro Mirón (alvaro11miron), 237.800 seguidors

Ana Custey (anacustey), 126.800 seguidors

Ferran Casadevall (ferranxidk), 80.200 seguidors

L'estrella gironina indiscutible a TikTok és Àngela Mármol. Amb només 18 anys, ja té més de tres milions de seguidors en el seu canal. En els seus vídeos, on acostuma a aparèixer realitzant coreografies, en múltiples ocasions la ciutat de Girona hi ha estat present.Mármol, que gaudeix de l'admiració de molts joves, va publicar fa menys d'un any un llibre anomenat "Sonríe aunque te cueste" on explicava que de petita va ser víctima d'assetjament escolar, tal com recollíem al Diari de Girona. Amb un estil molt treballat, un altre compte de TikTok de les comarques gironines amb èxit és Annersite. Destaca pel fet d'aparèixer amb maquillatges creatius amb moltes hores de treball, tot i que a vegades també s'atreveix amb el doblatge musical.L'Álvaro, un noi de Figueres de setze anys, triomfa a la plataforma xinesa amb els seus vídeos musicals i un toc d'humor. Amb un flow especial, tal com el definirien molts joves, ha publicat vídeos que han estat vistos per més de 550.300 persones.Una nova gironina que a TikTok actualment també està de moda -mai més ben dit- és l'Ana Custey. L'Ana, que com deixa entreveure en les seves publicacions és una apassionada de la Costa Brava, és una influencer amb molt d'estil i a l'última amb les tendències de la roba i els complements actuals.I per últim, el canal de TikTok amb origen gironí que també podríem destacar, és el d'en Ferran Casadevall. En Ferran és un jove que es mou entre Girona i l'Escala, qui amb només setze anys és popular a TikTok pel seu contingut d'humor.Actualment la plataforma TikTok està en l'agenda de molts mitjans després que Microsoft hagi confirmat la seva intenció de comprar TikTok als Estats Units per evitar el tancament de la xarxa social al país americà, tal com demana Donald Trump.