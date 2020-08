Els riscos de compartir fotos dels fills a internet

La pràctica actual d'alguns pares de compartir fotografies dels seus fills a les xarxes socials pot ocasionar-los problemes legals en el futur, ja que, en aconseguir la majoria d'edat, aquests poden sol·licitar que s'esborrin per haver vulnerat el dret a la seva pròpia imatge.

Així ho ha dit a EFE Víctor Renobell, doctor en Sociologia i docent de la Facultat de Ciències Socials i Humanitats de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), qui alerta de les conseqüències legals que pot implicar la "sobreexposició dels fills" a xarxes com Facebook o Instagram.

L'anglicisme 'sharenting' prové de la fusió dels termes 'share' (compartir) i 'parenting' (paternitat) i al·ludeix a la "sobreexposició dels fills" que fan alguns pares en compartir fotografies i vídeos dels menors a les xarxes socials.

Ha recalcat que els menors de 14 anys no poden tenir un perfil a les xarxes socials, però, en molts casos, són els seus propis pares els que "pengen" imatges, alguna cosa que poden arribar a "vulnerar" la seva intimitat.

Abans de publicar una imatge d'un menor s'ha de tenir la conformitat per escrit dels seus pares, la qual cosa ha ocasionat nombroses disputes i demandes judicials en casos de divorcis, ha apuntat.

"Una vegada que el fill aconsegueix la majoria d'edat, pot sol·licitar als seus pares que esborrin de les seves xarxes socials totes les imatges que hagin compartit quan eren petits, alguna cosa que ja ha passat a Facebook", ha precisat Renobell.

No obstant això, ha constatat que és habitual la "sobreexposició de la vida privada" a les xarxes socials, ja que la majoria de les persones comparteixen en temps real les seves vacances estivals o els seus viatges.

"De cara a la societat, si no has compartit fotos de l'últim lloc que has visitat, sembla que no has estat allà", ha reflexionat aquest expert.

A més, si algú publicita a cada moment on es troba, posa més fàcil pels lladres poder entrar a robar a la seva casa, alguna cosa que ha passat a diversos famosos mentre estaven de vacances, ha raonat.

D'altra banda, ha alertat que aquesta proliferació de difusió de moments íntims pot implicar "seqüeles psicològiques" entre els menors, ja que els propis pares poden arribar a contribuir al fet que els nens pateixin assetjament escolar o cibernètic.

"Els fills de famosos, els pares dels quals els han exposat des de molt petits en els mitjans audiovisuals -ha afegit- han de carregar amb una motxilla al llarg de la seva vida, igual que actualment alguns 'youtubers' desenvolupen un propi estil de vida i també fan negoci a costa de mostrar els seus nens".

Un d'aquests nens en la seva infància tindrà "molt difícil" aconseguir el seu anonimat en el futur, ha assegurat aquest professor de la UNIR.

Per això, ha recomanat als usuaris de les xarxes socials que "reflexionin" un temps abans de publicar una imatge i que ho facin "amb sentit comú", després d'aconseguir el consentiment de totes les persones que apareixen en aquesta imatge.