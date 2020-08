Gmail pateix fallades a escala mundial

Els internautes estan informant a les xarxes socials d'una fallada de Gmail a nivell mundial. Segons les denúncies, els usuaris no poden consultar o enviar correus electrònics a través de Gmail o accedir al seu Google Drive.

Google confirma que té problemes amb l'accés als seus serveis i la web han confirmat que hi ha alguns problemes amb l'accés als seus serveis, i al web Downdetector també han registrat aquestes fallades a nivell mundial, que s'han detectat a Espanya, gran part d'Europa i països asiàtics com el Japó, o a Austràlia.

A Espanya, tal, i com recull la web Downdetector, les fallades es produeixen sobretot a Barcelona i a Madrid, però també registren greus problemes grans capitals europees, com Londres, París o Moscou i la pràctica totalitat d'estats com a Països Baixos i Bèlgica.

Focalització de les fallades de Gmail a Europa, aquest dijous sobre les 11 del matí

Els problemes es divideixen principalment en tres: dificultat per a inserir documents en els correus, problemes en els inicis de sessió i, sobretot, fallades a l'hora de rebre missatges.