Un 'smartphone' és capaç de saber si algú ha pres massa alcohol per poder conduir analitzant els seus passos

Les dades dels acceleròmetres -uns sensors presents en la major part de mòbils actuals que detecten els passos d'una persona- poden utilitzar-se per a determinar si el seu propietari es troba sota els efectes de l'alcohol i ha superat la taxa d'alcoholèmia permesa per a conduir.

Un estudi elaborat per les universitats de Stanford i Pittsburgh (els Estats Units) va utilitzar a 22 voluntaris als qui va proporcionar una dosi de vodka suficient per a produir una quantitat d'alcohol aspirat en aire del 0,2 per cent de concentració en sang -als Estats Units s'utilitza un sistema diferent, amb un límit permès per a conduir de 0,08 per cent.

Posteriorment, van demanar a les persones que caminessin deu passos en línia recta i que fessin mitja volta i recorreguessin deu passos més. L'estudi va analitzar les dades obtingudes per l'acceleròmetre dels seus dispositius mòbils -que es van col·locar a la regió lumbar- durant les següents set hores.

Emprant les dades dels acceleròmetres, els investigadors van ser capaços de determinar amb un 92,5 per cent de precisió quan una persona tenia una taxa d'alcohol en sang superior al 0,08 per cent, i per tant superava la quantitat permesa per a conduir.

Les dues dades més determinants per a destriar si una persones ha consumit alcohol a través del mòbil i l'acceleròmetre són l'amplitud del senyal i la variància de l'eix 'x', és a dir, el balanceig en caminar, segons recull la recerca, publicada aquest dimarts a la Revista d'Estudis sobre Alcohol i Drogues.

Aquestes dades podrien ser utilitzades per tal d'alertar a les persones que no estan en condicions de conduir si superen el límit permès per la llei, ja que el 50% de les persones no són conscients de quan han begut més de la taxa legal, segons han explicat els autors i recull New Scientist.