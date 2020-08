Què hi ha darrere de l'èxit d'algunes gironines a TikTok?

Hi ha gironins i gironines de moda a Tiktok, com, per exemple, Àngela Marmol, Andrea Cano -coneguda per Annersite-, Álvaro Mirón, Ana Custey o Ferran Casadevall. A la plataforma successora de Musical.ly, que ja ha superat la barrera de les 2.000 milions de descàrregues, ells i elles s'han convertit en autèntics i autèntiques influencers, o bé, creadors i creadores de continguts -com prefereixen a vegades que els anomenin- entre el públic jove.



Perquè ens expliquin què s'amaga darrere del seu èxit a TikTok hem parlat amb Andrea Cano (Annersite, 365.200 seguidors) i Ana Custey (Anacustey, 183.800 seguidors). Les dues, nascudes fa 23 anys, permeten observar dos pols completament diferents de l'ús que es pot fer de la plataforma xinesa i de com es pot, o no, sobreviure econòmicament essent influencer.



L'Andrea, qui prefereix que li diguin creadora de contingut abans que influencer, ja que considera que "molta gent utilitza el terme massa sovint, dient que ho és quan en realitat no ho és, i, a més a més, ho fan de forma creguda", va néixer a Girona i actualment viu a Barcelona, on s'ha traslladat per poder estar envoltada de més creadors de continguts en línia amb qui col·laborar. L'Ana, en canvi, comenta que està acostumada al fet que li diguin influencer i que li agrada que s'hi refereixin així. Ella, va néixer a Colòmbia, però amb només cinc anys es va mudar a un poble de l'Alt Empordà, comarca on actualment encara resideix.



Pel que fa als seus estils de continguts, amb el seu canal de TikTok anomenat Annersite, l'Andrea destaca pel fet d'aparèixer amb maquillatges creatius: "Estic centrada en el tema del maquillatge artístic perquè és el que m'agrada i també perquè els talent managers que m'assessoraven em van dir que se'm donava bé i em van recomanar que ho seguís fent." El seu públic és majoritàriament femení i d'entre 8 i 15 anys. D'altra banda, l'Ana, triomfa "centrant-me en la moda, majoritàriament especialitzant-me en la 'customització' de peces pròpies a les quals els dono una segona vida". Els seguidors majoritaris del seu canal, que principalment són femenins, s'inclouen dins del rang d'entre divuit i vint-i-cinc anys.





Custey, amb molt d'estil i a l'última amb les tendències de la roba i els complements actuals, entrà afa menys d'un any, quan ja era tota una influencer a Instagram. Tot i que aquesta és una de les seves últimes xarxes on ha decidit crear contingut, hi té 108 mil seguidors més: "Porto molt poc a TikTok, però he arribat a una quantitat de followers que mai he pogut aconseguir a Instagram." Quant als inicis d'Annersite, aquests es remunten força abans que els de Custey, quan l'actual-propietat d'una empresa xinesa- s'anomenava-era d'un negoci italià-: "Veia molts youtubers que feien servir Musical.ly, però em feia cosa fer-ho servir perquè no em diguessin res els coneguts. Quan vaig veure que m'agradava i que es podia arribar a molta gent força ràpid, amb vídeos molt dinàmics, vaig fixar-me en el fet que podia explotar la meva part creativa i captar l'atenció d'algú amb només tres segons." Ella, va tenir el plaer de guanyar un concurs, a escala estatal, organitzat per la plataforma, fet que li va permetre, amb només 200 seguidors, obtenir la icona que l'identificava com a compte popular.Mentre que l'Andrea crea uns continguts força elaborats, pelamb el qual surt, els de l'Ana destaquen per ser més improvisats. "A l'inici dedicava entre una i dues hores per fer un TikTok, ara, si un dels maquillatges és bèstia, em puc estar sis hores per fer un vídeo d'entre 15 i 30 segons" afirma Cano. Altrament, l'Ana, acostuma a fer vídeos més instantanis, naturals, que sorgeixin al moment, tot i que "a vegades sí que necessito anar a comprar material i tardo més, però intento fer-los amb coses que tinc per casa i que totes les noies puguin tenir".Custey,: "Per sort puc viure i visc de les xarxes socials, ja que fins al dia d'avui em surten bastantes col·laboracions de roba, complements, etcètera. És cert, però, que de TikTok no podria viure. Del que porto tots aquests últims anys vivint és d'Instagram, tot i que és molt estrany perquè hi tinc molts menys seguidors." En canvi, Cano, comenta que "treballo a jornada laboral completa, perquè per mi les xarxes socials són una feina molt irregular, un mes puc tenir forces col·laboracions i econòmicament podria viure d'això, però hi ha molts mesos que no".A Europa, el "boom" de descàrregues de TikTok es va donar coincidint amb el confinament més estricte a causa de la situació sanitària relacionada amb la Covid-19 . Per aquest motiu, encara que hi hagi hagut unla crisi econòmica generada perfent que l'increment d'usuaris no hagi generat un augment de marques interessades a fer publicitat a través d'aquest canal social.