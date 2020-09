Google Maps treballa per mostrar els casos de Covid-19

Google Maps, l'aplicació de mapes per a dispositius mòbils creada per la companyia de Mountain View, està treballant per a mostrar mapes amb casos de covid-19.

Google podria mostrar pròximament en la seva aplicació Google Maps les zones que compten amb més casos del nou coronavirus, segons ha descobert l'experta en enginyeria inversa Jane Manchun Wong. L'aplicació comptaria amb un nou tipus de mapa.

Aquest nou mapa recolliria informació sobre els casos confirmats per cada 100.000 habitants en els últims set dies i, segons s'observa en la captura, aquesta informació procediria de fonts com Wikipedia, el diari The New York Times i la corporacion municial de Brihanmumbai, de l'Índia.

Aquesta funció estaria en desenvolupament i, fins ara, es desconeix si Google la llançarà pels usuaris i si serà de manera global.