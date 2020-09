Estats Units ajorna una setmana les mesures contra TikTok després d'aconseguir un acord preliminar

L'acord preliminar perquè la xarxa social TikTok pugui continuar operant als Estats Units es tradueix en la creació d'una nova companyia anomenada TikTok Global de la qual Oracle i Walmart adquiriran un 20% de participació, segons un comunicat conjunt de les dues companyies estatunidenques.

Segons l'acord, TikTok crearà una nova companyia anomenada TikTok Global que és la que donarà els serveis de TikTok als usuaris als Estats Units i "a la majoria dels usuaris en la resta del món", al mateix temps que Oracle es converteix en el proveïdor de núvol de TikTok.

L'acord també estipula que TikTok Global "serà propietat majoritària d'inversors estatunidencs, inclosos Oracle i Walmart", que serà una empresa estatunidenca independent, amb seu als EUA i amb quatre estatunidencs dels cinc membres de la Junta Directiva.

El Govern dels EUA va anunciar aquest dissabte que retardarà durant una setmana l'aplicació de mesures contra la xarxa social xinesa TikTok, que anaven a entrar en vigor el 20 de setembre, després que el president, Donald Trump, donés la seva "benedicció" a un acord preliminar perquè pugui operar al país.

"A la llum dels recents esdeveniments positius, el secretari de Comerç Wilbur Ross, sota la direcció del president Trump, retardarà la prohibició de les transaccions identificades en l'Ordre Executiva 13942, relacionada amb l'aplicació de mòbils TikTok, que hagués entrat en vigor el diumenge, 20 de setembre de 2020, fins al 27 de setembre de 2020, a les 11.59 pm", va assenyalar el Departament de Comerç en un comunicat.

Trump va anunciar hores abans que havia donat "la seva benedicció" a un acord amb TikTok pel qual la xarxa social s'associaria amb les companyies estatunidenques Oracle i Walmart per a operar als EUA, encara que va assenyalar que les negociacions encara continuaven.

"He donat la meva benedicció a l'acord, si l'aconsegueixen seria genial i, si no, també estaria bé, però és un gran acord per als EUA", va indicar el president, que poc després va agregar que aprovava l'acord "en concepte".

Trump va destacar que Oracle i Walmart s'associarien amb TikTok, "la seguretat seria del 100%, estaran emprant núvols separats i una seguretat molt potent i estaran fent una contribució de 5.000 milions de dòlars en educació".

"Veurem si passa o no, però conceptualment penso que és un gran acord per als EUA", va opinar el president, que va assegurar que d'arribar-se a un pacte es crearan 25.000 llocs de treball, la majoria a Texas i que serà una nova companyia, encara que mantindrà el nom de TikTok.

El divendres el Departament de Comerç va anunciar que bloquejaria les descàrregues de TikTok i de la xarxa de missatgeria WeChat (el Whatsapp xinès) en els llocs de compra d'aplicacions estatunidenques a partir del diumenge, 20 de setembre, i que les autoritats del país vetarien el seu ús complet als EUA a partir del 12 de novembre, citant preocupacions en la seguretat nacional.

En el cas de WeChat també va vetar a partir d'aquest diumenge qualsevol transferència de fons o pagaments als EUA a través d'aquesta aplicació. Ni el Departament de Comerç ni Trump van fer referència aquest dissabte a WeChat pel que el 20 de setembre entren en vigor les prohibicions relatives a aquesta xarxa social.