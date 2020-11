Alerta amb els avisos de Correus: avisen d'una estafa massiva a través del «mail»

L'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) ha llançat una alerta per un cas d'estafa i frau massiu que està tenint lloc per internet i en el qual s'està suplantant la identitat de Correus.

Des d'INCIBE expliquen que s'ha detectat una campanya d'enviament de correus electrònics fraudulents que simulen tenir de remitent a Correus amb el propòsit de difondre "malware", és a dir, un programari maliciós que busca infiltrar-se en un dispositiu sense coneixement de l'usuari o propietari. A través d'aquest programa espia, els delinqüents tracten d'aconseguir les dades bancàries i informació personal de la víctima.

Aquesta alerta, qualificada de 4 sobre 5 (de nivell alt) se centra, en els correus electrònics que tenen com a assumpte: "Orden Devuelta - [id (números aleatoris)]".

En aquest missatge s'informa que s'ha tractat de lliurar un suposat paquet però que no ha estat possible de realitzar, i per això, es convida a l'usuari a què reprogrami l'enviament en el termini de tres dies a una nova adreça, previ pagament d'una quantitat de diners que varia entre 2,99 i 3,40 euros.

Els correus contenen un enllaç que simula ser de l'àrea de clients de Correus, i una vegada que l'usuari ha clicat sobre l'enllaç, aquest és redirigit a una pàgina web maliciosa on es descarregarà el "malware".

Si no vols ser víctima d'aquesta estafa, no obris ni descarreguis cap dels arxius que s'adjunten en aquest missatge. L'única cosa que cal fer és esborrar el correu electrònic.