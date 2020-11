Creen una mascareta intel·ligent que detecta als asimptomàtics amb Covid

Social Mask és un nou model de mascareta transparent que incorpora múltiples funcions intel·ligents, com l'anàlisi de l'aire per detectar patògens com la Covid-19 i a persones asimptomàtiques, mesurar la temperatura de l'usuari i avisar als possibles contactes de risc.

És obra de l'enginyer romanès Burzo Ciprian, i la idea l'ha fet mereixedor del guardó del certamen Pandemic ResponseCoLab de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) en un desafiament que proposava reinventar les màscares, com explica l'autor a la web Behance.

La màscara Social Mask està fabricada amb materials plàstics creats mitjançant impressió 3D i en la part frontal consta d'un dispositiu modular compost per un biosensor, un sensor Bluetooth i un ventilador d'aire.

En el lateral de la mascareta es troba un filtre d'aire per a una millor ventilació, un sensor de temperatura i una petita pantalla led que mostra la temperatura corporal de l'usuari.

Segons ha explicat el seu creador, la màscara i els seus biosensors són capaces d'analitzar les partícules de l'aire i així detectar persones asimptomàtiques contagiades de Covid-19.

L'ús d'un sensor Bluetooth permet que el dispositiu intel·ligent es connecti amb el telèfon mòbil, des del qual l'usuari pot conèixer a través d'una aplicació la seva temperatura corporal i l'anàlisi de les partícules de l'aire a respirar.

En cas de detectar indicadors de contagi (partícules patògenes en l'aire o un increment de la febre), l'aplicació avisa a l'usuari que es posi en contacte amb un metge i expressa mitjançant un percentatge les possibilitats que estigui contagiat de coronavirus.

Social Mask presenta un funcionament semblant al d'aplicacions de rastreig de contactes pròxims com a Radar Covid, ja que pot detectar altres màscares a una distància de fins a 300 metres i si els seus usuaris tenen febre o no, així com informar les persones en cas de contacte de risc.

