Evita i protegeix els teus fills dels perills d'internet

"La privadesa, la confidencialitat i la seguretat de les nostres dades educatives estan amenaçades. L'internet en el qual naveguem, consumint webs, descarregant apps o enregistrar-nos en plataformes educatives té la intenció d'emmagatzemar aquestes dades per utilitzar el resultat en un binomi absolutament asimètric, on de vegades esperem que hi hagi un bé propi, però que no sempre és així". D'aquesta manera clara i contundent s'expressa Daniel Amo, consultor de Microgestió Educació, professor i doctor en educació en el departament d'Enginyeria de la Salle-Universitat Ramon Llull i tot un expert en la matèria. Amo ens alerta que en aquest context educatiu aquesta sessió de dades "moltes vegades és lliure i consentida" però en ocasions no és així i "fins i tot és desconeguda". Per aquest motiu, els alumnes estan "desvalguts davant d'aquest poder de les institucions digitals i els pares, moltes vegades no poden oferir resistència", assegura.

En aquest sentit, considera que "ens trobem en un moment en què la llei es fa servir com la nova ètica, i l'ètica no es pot considerar només una opinió sense acció al darrere. Ens trobem en un marc legal que està a 20 anys llum d'aquesta tecnologia que ens treu molt d'avantatge" i, per tant, cal una ètica "de les dades executada sota un coneixement de la situació real". Per això Amo parla d'adoptar una "higiene digital" per entendre internet com "una eina que té manual d'ús, i no l'estem fent servir. Ens cal conèixer el capítol dels riscs i perill en el manual d'ús d'internet, per esquivar-los i per actuar en consciència i cura de la nostra identitat digital". En aquesta anomenada higiene digital educativa són clau les "accions ètiques" per assegurar la privadesa i la seguretat de les dades educatives. Sense aquest compromís ètic la seguretat digital navegarà sense rumb en un internet farcit de perills.

Amb la finalitat de fomentar les bones pràctiques en l'ús de la tecnologia, des de Microgestió s'ha llançat un nou programa de Ciutadania digital enfocat a famílies i centres educatius amb la voluntat d'incorporar valors ètics com la "responsabilitat, el compromís, el respecte o la col·laboració en l'ús dels dispositius tecnològics i en l'activitat que es fa a la xarxa". A banda de donar solucions de xarxa i seguretat també ofereix solucions de filtratge de contingut web per facilitar una navegació a internet segura per als vostres fills dins i fora l'escola.

Microgestió és el proveïdor Apple líder a Catalunya i està especialitzat en el sector educatiu.

Des de Microgestió es creu que la privacitat és un dret humà fonamental i per això aposta pels productes Apple.

