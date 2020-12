TikTok permetrà publicar vídeos de fins a tres minuts

La xarxa social xinesa TikTok està estudiant la possibilitat que els usuaris puguin publicar vídeos de fins a tres minuts a la plataforma.

Actualment, els usuaris de TikTok, que destaca per oferir vídeos curts, poden gravar, editar i publicar vídeos de fins a 60 segons a l'aplicació.

No obstant això, la xarxa social estaria treballant per a introduir una nova opció que permeti publicar vídeos a la plataforma de fins a tres minuts, segons ha informat el consultor tecnològic Matt Navarra.

La captura de pantalla publicada per Navarra a través del seu compte en la xarxa social Twitter assenyala que aquest canvi es troba en fase de "accés primerenc", per la qual cosa ara com ara seran pocs els usuaris de la plataforma que comptin amb aquesta funció.