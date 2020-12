Play Station 5: totes les diferències entre els dos models de PS5

Edició estàndard o digital: ¿Quines són lesdiferències entre els models de PS5?Aquesta és una pregunta que ve rondant molts dels usuaris de les consoles de la família PlayStation des de la presentació dels dos models de la nova generació de la casa japonesa. ¿Les consoles tan sols canvien en funció del reproductor de discos?,¿Se poden aprofitar les eines de compatibilitat amb jocs físics en la meva consola si no té lector?

Les diferències de mida entre els dos models es deriven bàsicament de la unitat de disc Blu Ray Ultra HD, que altera la seva 'alçària' (considerant els models en posició horitzontal).

- Mida aproximada PS5 estàndard: 390 mm x 104 mm x 260 mm (ample x alt x profunditat)

- Edició digital PS5: 390 mm x 92 mm x 260 mm (ample x alt x profunditat)

I, per descomptat, en el pes de la consola també influeix la presència o absència del reproductor: l'edició digital és aproximadament un 13% més lleugera que l'estàndard.

- PS5: 4,5 kg

- Edició digital PS5: 3,9 kg

El consum d'energia no difereix tant entre les dues consoles. La versió amb disc consumeix tan sols un 3% més que la versió digital.

- PS5: 350 W

- Edició digital PS5: 340W



Mitjans físics enfront mitjans digitals

La principal diferència entre les consoles és la unitat de disc. Mentre que la versió estàndard permet utilitzar mitjans físics i digitals, l'edició digital només accepta jocs digitals comprats en PSN. Això també afecta la compatibilitat amb versions anteriors: aquells que optin per la versió sense disc no podran actualitzar els jocs gratuïts de PS4 des de mitjans físics a PS5. Per als jocs digitals, simplement inicia sessió amb el teu compte (i es manté connectat) per validar la llicència i descarregar-la.

¿Què comparteixen?

- CPU, GPU, memòria del sistema (RAM), SSD (tipus i capacitat), sortida de vídeo, àudio, entrades i sortides i la connexió de xarxa són les mateixes per als dos models.

- CPU: x86-64-AMD Ryzen 'Zen 2' 8 nuclis/16 fils. Freqüència variable, fins a 3,5 GHz.

- GPU: motor basat en AMD Radeon RDNA 2. Acceleració de traçat de llamps. Freqüència variable, fins a 2,23 GHz (10,3 TFLOPS).

- Memòria del sistema: GDDR6 16 GB 448 GB/s/s Amplada de banda

- SSD: amplada de banda de lectura de 825 GB 5,5 GB/s (sense processar)

- Sortida de vídeo: port HDMI OUT

- Suport per a televisors 4K 120Hz, televisors 8K, VRR (especificat per HDMI 2.1)

- Àudio: AudioTech 3D 'Tempest'

- Entrades / Sortides: USB tipus A (USB d'alta velocitat) USB tipus A (USB d'alta velocitat de 10 Gbps) x2. USB Type-C (USB d'alta velocitat de 10 Gbps)

- Xarxa: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Bluetooth 5.1

Després d'avaluar totes aquestes dades,¿per quin dels models de PS5 t'inclines?Si ja ho has elegit, explica'ns la teva decisió en els comentaris.