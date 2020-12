Com personalitzar els xats de WhatsApp amb les noves opcions de fons de pantalla

WhatsApp ha millorat les opcions per a personalitzar els fons de pantalla dels xats de manera individual, una funció disponible a partir del dimarts, juntament amb més opcions de color per als fons gargotejats, que mostra per defecte el servei.

L'opció per tal de personalitzar cada xat es troba dins de la pròpia conversa. En el menú d'opcions, l'usuari veurà l'apartat 'Fons de pantalla' i, una vegada punxa en ell, apareixerà en la finestra que li permet modificar la brillantor de pantalla com canviar la imatge de fons.

A 'Canviar', es troben quatre carpetes: Clars, Foscos, Colors sòlids i Les meves fotos. En elles, l'usuari trobarà una àmplia varietat d'imatges, i en l'última carpeta, les imatges que hagi fet amb la càmera del mòbil. Per a seleccionar una imatge o fotografia com a fons, només has de punxar sobre la que més t'agradi.

No obstant això, per tal de poder fer servir algunes imatges, s'hauran de descarregar. Si l'usuari disposa d'espai lliure en el mòbil, no hi haurà problema; si no, pot recórrer a l'eliminació d'arxivaments de manera massiva en el propi servei de WhatsApp per tal de fer espai.