qDiversos serveis de la plataforma Google com YouTube, Gmail o Drive han patit temporalment una caiguda global aquest dilluns. Usuaris d'arreu del món han experimentat problemes de connexió, segons recullen multitud de missatges a les xarxes socials. De moment, les companyies no han confirmat el motiu de l'error de xarxa de serveis com Gmail, Google Maps o Google Meets. Al cap d'una hora aproximadament de la caiguda, la majoria de serveis han tornat a funcionar.