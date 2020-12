Així pots utilitzar els estats de WhatsApp per a felicitar el Nadal

Els estats de WhatsApp, els continguts efímers de l'aplicació de missatgeria, permeten als usuaris compartir actualitzacions personalitzades en diversos formats, i es presenten en aquestes dates com una opció per a felicitar el Nadal a amics i familiars.

Amb els estats, els usuaris poden compartir actualitzacions que desapareixen a les 24 hores, ja es tracti d'un text, un vídeo, un foto o un gif. Poden, a més, personalitzar-se, amb elements com 'stikers', filtres o text, i tenen una durada màxima de 30 segons.

Aquest tipus de contingut pot convertir-se en una "finestra per a compartir el Nadal" en els xats, i animar la celebració des de la distància, per exemple, amb un concurs nadalenc per a veure qui ha posat més llums a casa seva.

La visibilitat dels estats pot configurar-se, perquè estigui visibles per a tots els contactes, però també poden introduir-se excepcions (que estiguin visibles per a tots excepte...) o limitar-se a un grup de persones (només compartir amb...).



Com pujar un estat

Pujar un estat a WhatsApp és tan fàcil com obrir l'aplicació. En ella els usuaris trobaran, a la pàgina principal, tres pestanyes en la part superior (xats, estats i crides). Només ha de dirigir-se a 'estats'.

Una vegada dins, veuran que al costat de la teva foto de perfil posa 'El meu estat'. En punxar directament en aquesta opció podran obrir la cambra -si volen compartir una foto o vídeo- o la galeria, des d'on podran seleccionar el contingut que vulguin.

Una vegada seleccionat, poden editar-ho o afegir un comentari. Una vegada llest, només hauran de prémer el botó d'enviar perquè es publiqui.

La pestanya estats també mostra les actualitzacions dels contactes. Per a veure-les, només cal punxar sobre elles, que s'obriran en una finestra més gran. I mentre s'està reproduint, els usuaris poden respondre a elles.