WhatsApp obligarà a compartir les dades personals amb Facebook

WhatsApp ha anunciat canvis en la seva política de Condicions i Privacitat, que suposen la compartició de dades amb Facebook i que els usuaris hauran d'acceptar per poder continuar utilitzant el servei de missatgeria a partir del 8 de febrer.

A través d'un missatge emergent a l'aplicació, WhatsApp avisa els usuaris que a partir del 8 de febrer entraran en vigor les novetats introduïdes en la seva política de Condicions i Privacitat, com ja va avançar el compte especialitzat WABetainfo a principis de desembre.

Aquests canvis es refereixen a les dades que recopila WhatsApp dels usuaris i al seu tractament. També a la forma en què els negocis poden utilitzar Facebook per allotjar els seus serveis i gestionar les seves converses a WhatsApp.

WhatsApp explica que recopila informació dels usuaris «per operar, proporcionar, millorar, entendre, personalitzar, recolzar i promocionar» els seus serveis. Aquesta informació es correspon, per exemple, amb el número de telèfon per crear el compte i la informació bàsica del perfil; amb la ubicació del dispositiu si l'usuari vol compartir-la amb els contactes; els missatges, de forma temporal i xifrada si no s'han entregat o formen part d'un reenviament d'arxius multimèdia; l'agenda de contactes i els estats compartits i les dades de pagaments.

De manera automàtica, WhatsApp també recopila informació sobre l'activitat de l'usuari en l'aplicació (ajustos, interacció, freqüència), de diagnòstic de servei, o del dispositiu i la connexió (model, sistema operatiu, nivell de càrrega de la bateria, zona horària, adreça IP). A més, instal·la 'cookies' «per operar i proporcionar els serveis basats en Internet, entendre com s'utilitzen i personalitzar-los per millorar l'experiència».

I agafa informació de tercers, dels contactes amb els quals interactua l'usuari o que té a l'agenda de contactes, de denúncies per suposades infraccions, de les empreses amb les quals interactua a l'app o de proveïdors de serveis.

Com a empresa de Facebook (igual que Instagram i Oculus), WhatsApp comparteix aquestes dades amb altres empreses del grup, igual que aquestes empreses també comparteixen dades amb WhatsApp.

«Les dues parts podem utilitzar la informació que rebem per operar, proporcionar, millorar, entendre, personalitzar, recolzar i promocionar els nostres serveis i ofertes, inclosos els productes de les empreses de Facebook», explica WhatsApp en la seva Política de privacitat.

La companyia, com explica en la notificació, exigeix l'acceptació de les noves polítiques per poder continuar utilitzant el servei de missatgeria i remet el seu centre d'ajuda en el cas que els usuaris no hi estiguin d'acord i vulguin donar de baixa el seu compte.

La integració de les dades entre WhatsApp i Facebook va començar el 2016 per millorar l'experiència d'usuari amb els productes i publicitat de Facebook, però llavors va donar la possibilitat de desvincular l'intercanvi de dades amb finalitats publicitàries.

Posteriorment, amb l'entrada en vigor del reglament general de protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea el 2018, va adaptar la recopilació de dades, l'intercanvi i el seu ús a la nova normativa.