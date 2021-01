Així és el «nou» cercador de Google per a mòbils

Google ha presentat el nou disseny que introduirà en els pròxims dies en la versió per a mòbils del seu cercador, que destaca per oferir més espai visual, la introducció de fonts pròpies i elements amb un disseny més "rodó" com les icones o les imatges.

Amb el redisseny, la companyia volia "fer un pas enrere per simplificar una mica, perquè la gent pugui trobar el que està buscant de forma més ràpida i fàcil", ha explicat la dissenyadora de Google Aileen Cheng, en un comunicat al blog oficial.

Els canvis no se centren en la reorganització de la informació web, sinó en "la informació de tot el món", assegura Cheng. És a dir, es tracta de donar sentit a una major diversitat de contingut i informació a part de l'organització de les pàgines web.

El focus d'atenció es posa en la informació, facilitant la lectura amb elements com una lletra més gran i l'ús de la negreta, o la introducció de fonts pròpies. S'ha minimitzat l'ús d'ombres i establert un fons més net, per tal d'oferir més espai visual, i els colors s'utilitzen per guiar l'ull cap a la informació important.

A més, la sensació de rodonesa que transmet el logotip del cercador s'ha traslladat a les icones i les imatges, amb la finalitat de "refrescar l'aparença sense que deixi de ser familiar", assegura la dissenyadora.

Els canvis en el disseny del cercador de Google per a mòbils s'implementarà en els propers dies.