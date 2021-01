Així és l'última ganga que ofereix Lidl: un smartphone per 70 euros

Lidl ha tret a la venda un smartphone de la marca Gigaset –d'origen alemany– que només està a la venda a través de la seva pàgina web i que té un valor de 69,99 euros. Es tracta del model GS110, un telèfon amb sistema operatiu Android que presenta característiques de qualitat a un preu assequible.

El mòbil es ven per sota del preu del mateix distribuïdor principal, que és de 89 euros.

No és la primera vegada que la cadena de supermercats innova amb la venda de productes, que es caracteritzen pels baixos preus, motiu pel qual no tarden a esgotar-se. L'empresa ha aconseguit tenir èxit amb la venda de la seva pròpia col·lecció de moda característica per tenir els colors de la marca –groc, blau i vermell–. Entre aquesta ha destacat amb el seu producte estrella, unes sabatilles esportives per 19.99 euros de la col·lecció 'Flow cost'.

Un producte que va sortir a la venda gairebé per casualitat, després de publicar un anunci publicitari per al dia dels innocents, que es va tornar viral a les xarxes i on els usuaris reclamaven la posada a la venda de la col·lecció de moda.

Lidl ha demostrat amb escreix que els seus establiments són capaços de vendre qualsevol producte. Per això, també ha volgut innovar al sector de la indústria del moble i ha posat a la venda mobiliari d'estil nòrdic i colors clars.

Un altre dels productes 'estrella' de la companyia ha sigut el robot de cuina 'Monsieur Cuisine Connect'. Un article que malgrat haver arrasat en vendes, ha hagut de ser retirat dels establiments després de ser denunciats per l'empresa 'ThermoMix'. El Tribunal Mercantil de Barcelona ha considerat que la firma de distribució alemanya «va envair la patent de Thermomix» i l'ha condemnat a retirar totes les seves màquines.