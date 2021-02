La nova estafa de WhatsApp que arriba a través d'un contacte

"Hola, ho sento, et vaig enviar un codi de 6 dígits per SMS per error. Me'l pots transferir? És important". Si has rebut en els últims dies aquest missatge, has estat víctima de l'última estafa que es realitza a través de WhatsApp.

Les autoritats alerten que en les últimes setmanes estan rebent denúncies per part dels ciutadans d'un robatori del compte de l'aplicació de missatgeria més utilitzada.

La novetat d'aquest frau és que els hackers es fan passar per un dels contactes de la víctima. És a dir, que qui rep el missatge, el rep aparentment d'una persona que té en l'agenda.

Si respons i envies el codi que t'ha arribat a través d'SMS, dones als ciberdelinqüents accés al teu compte de Whatsapp i el perds pràcticament a l'instant.

No és la primera estafa d'aquest tipus. Fa uns mesos, les autoritats alertaven d'una molt similar, tot i que en aquella ocasió els hackers es feien passar pel servei tècnic indicant que algú havia registrat un compte amb el mateix número de telèfon i que no es podia determinar si hi havia un "inici de sessió il·legítim". De la mateixa manera, et demanaven el codi de verificació i, en donar-lo, perdies el teu compte.