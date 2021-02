Arriba el 'mode borratxo' que limita les aplicacions del teu mòbil quan vas begut

Usar l'"smartphone" quan s'està borratxo sol ser una cosa de la qual moltes persones s'acaben penedint després, i per a evitar-ho, la companyia xinesa Gree Electric ha patentat un sistema que permet als usuaris de mòbils restringir l'accés a certes apps a les persones begudes.

La companyia xinesa Gree (un gegant d'electrodomèstics de la Xina que ha començat a fer la seva entrada al mercat dels mòbils) ha presentat aquest mes a l'Oficina Nacional de Patents de la Xina un "mètode interactiu i sistema per a un mode borratxo per mòbils intel·ligents", com recull el mitjà local MyDrivers.

El 'mode borratxo' funciona restringint les aplicacions d'ús més freqüent del mòbil, a les quals l'usuari només pot accedir quan es trobi sobri, mitjançant un procés de verificació.

Aquest sistema pot configurar-se, de manera que sigui l'usuari qui triï quines són les aplicacions que es restringeixen (missatgeria, aplicacions bancàries, etc.) o els processos que s'ajornen durant el 'mode borratxo'.

Així mateix, també podria configurar-se quin és el mecanisme de comprovació per a verificar que el propietari del mòbil ja no es troba sota la influència de l'alcohol. La patent no ho especifica.