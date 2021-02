"M'agradaria treballar en robòtica"

Enginyeria de Sistemes TIC integra la informàtica, l'electrònica i les telecomunicacions. És el grau que està cursant Helena Cadevall, una de les poques noies que ha optat per aquests estudis a la UPC Manresa. Té 20 anys i és del Pont de Vilomara.

- És alumna de tercer curs d'Enginyeria de Sistemes TIC a la UPC de Manresa. Quants alumnes són a classe? I quants d'aquests s noies?

- El nombre d'alumnes depèn molt de l'assignatura, som entre 20 i 35. I de noies, entre dues i cinc. Però a primer de carrera érem uns cinquanta alumnes a classe i només dues noies.

- Per què creu que hi ha poques noies estudiant Sistemes TIC?

- No sabria dir el motiu pel qual hi ha tan poques noies estudiant Sistemes TIC i enginyeries en general, potser per falta de referents femenins en aquests àmbits o perquè encara està molt arrelada socialment la idea errònia que les enginyeries són carreres per a homes.

- S'estudien matèries que les noies troben complicades o poc interessants?

- Jo sempre les he trobat molt interessants, no entenc perquè a altres noies no els motiven. I pel que fa la complexitat, cadascú té les seves capacitats i habilitats, independentment del gènere.

- Què la va motivar a apostar per aquests estudis? No la va frenar res?

- A l'institut, les matèries que més m'agradaven eren la tecnologia i les matemàtiques, per això vaig tenir clar que volia fer una enginyeria. A més, havia anat a una acadèmia a aprendre programació i m'agrada aquest món. Per això vaig decidir estudiar el grau d'enginyeria de Sistemes TIC. També va influir haver pogut gaudir del servei de mentoria de treballs de recerca per part de l'EPSEM, ja que em va permetre conèixer una mica més la universitat i alguns dels professors, que em van animar a cursar aquests estudis. En cap moment el fet de ser noia em va frenar a fer una enginyeria, tenia molt clar que m'agradava i que m'hi vull dedicar.

- Hi ha prou coneixement de les carreres STEM?

- Actualment hi ha molta demanda professional en l'àmbit STEM, la qual cosa fa que les carreres en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques siguin cada cop més conegudes i demandades. El món evoluciona cap a un futur digital i per tant, aquest tipus de graus estan molt valorats.

- En l'enginyeria que cursa, Sistemes TIC, adquireix coneixements en electrònica, informàtica i telecomunicacions. Amb quina sortida professional es veu més còmode?

- El ventall de sortides laborals és ampli: desenvolupament de software, disseny de sistemes electrònics o xarxes de telecomunicacions, elaboració de projectes en àmbits interdisciplinaris o disseny en R+D. Personalment m'agradaria treballar en el desenvolupament de software, i més concretament centrar-me en robòtica.

- Les dones tenen oportunitats en l'àmbit de les TIC, però cal despertar més la vocació tecnològica. Creu que encara hi ha prejudicis?

- Està força normalitzat el fet que hi hagi dones enginyeres, tot i que malauradament encara hi ha persones -per sort, poques- que no ho veuen de bon ull, o noies que ni tant sols es plantegen l'opció d'una enginyeria. Vull pensar que en un futur, els estigmes sobre la dona enginyera desapareixeran.