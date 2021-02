La situació de la dona en el món de la ciència

Avui se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que s'ha convertit en una data assenyalada al calendari per reivindicar el paper de la dona en aquest camp. Un dia que serveix com a altaveu per recordar i descobrir nombroses científiques, que durant molts anys no han tingut la visibilitat ni el reconeixement merescut. Segons dades de l'Organització de Nacions Unides (ONU), menys del 30% d'investigadors científics són dones. Al nostre país, les dones ocupen el 25% de les places de catedràtiques d'universitat i professores d'investigació al Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

En dades

En l'última publicació del Ministeri d'Educació i Formació Professional, Igualtat en Xifres MEPF 2020, la taxa de matriculació universitària de dones representa el 55,2% de l'alumnat. De fet, el percentatge de dones entre 25 i 34 anys amb estudis superiors és del 52,4% enfront del 40,6% d'homes. L'informe també posa de manifest la diferència que existeix a l'hora d'elegir estudis, amb una baixa presència femenina en les disciplines de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM). En els graus i màsters universitaris hi ha poques dones matriculades en carreres relacionades amb Enginyeria, indústria i construcció (28,5 %) o en Informàtica (12,9 %), i moltes en Educació (77,7 %) o Salut i Serveis Socials (71,4 %).

Per la seva part, en l'últim informe del Ministeri de Ciència Científiques en Xifres 2017 el personal investigador millora lleument el percentatge de dones en l'Administració Pública (48%) i universitats (43%), però segueix sent molt baix dins del personal investigador del sector empresarial (31%). Són notables les bretxes de gènere a favor dels homes en el conjunt d'ajudes a projectes d'R+D+i.

Absència de referents femenins

Diversos estudis assenyalen que els estereotips de gènere són la raó principal per la qual la presència de dones en la ciència és més reduïda. La falta de models femenins dins del sector és un punt clau que s'ha de combatre. La presència de la dona en la ciència és més necessària que mai, ja que és fonamental comptar amb tots els talents perquè puguin aportar la seva visió.

No estem acostumats a veure dones recollir un premi Nobel. Des del 1901, l'han guanyat tan sols 54 dones enfront a 871 homes. I la majoria de dones que l'han aconseguit, s'han alçat amb el Nobel de Literatura o de la Pau.

Inconscientment, els estereotips de gènere afecten la percepció que poden tenir els nens i nenes sobre les seves habilitats i capacitats. De fet, l'estereotip que les dones no tenen capacitat per dedicar-se a la ciència segueix present i és la raó per la qual moltes noies rebutgen la idea d'escollir la branca de ciència. Per això és important fomentar la vocació en les nenes des de petites. Vivim en un món on la tecnologia cada vegada està cobrant més protagonisme i molts llocs de treball en el futur estaran enfocats a carreres de ciència com la intel·ligència artificial o el big data. És important que les nenes puguin identificar-se des d'ara mateix amb científiques rellevants per evitar un futur masculinitzat.

Dona i enginyeria

De la preocupació de l'Acadèmia d'Enginyeria per l'escassetat de dones en el sector ha nascut el projecte Dona i enginyera per treballar en conjunt i trencar la bretxa de gènere en l'enginyeria. Amb aquest projecte es busca motivar i interessar nenes i adolescents per afavorir la incorporació de dones al sector. El 26 de gener passat va tenir lloc la primera reunió de treball del Consell Estratègic Dona i Enginyera, que va ser presidit per la reina Letizia i on participen exministres i directives de grans empreses.

Els integrants del Consell veuen preocupant l'absència de dones en carreres com industrials, aeronàutica o mines, on la presència de dones és del 25%. Per trencar amb aquesta bretxa és imprescindible portar a terme accions, entre les quals reclamen un nou model educatiu que afavoreixi la incorporació de més dones en les carreres d'enginyeries i tècniques.