Movistar i Vodafone apugen tarifes i els denuncien perquè ho han fet "sense motius vàlids"

Facua-Consumidors en Acció ha denunciat a Movistar i Vodafone davant el Ministeri de Consum i les autoritats de protecció al consumidor de les 17 comunitats autònomes en considerar que les últimes pujades dels preus aplicades per totes dues operadores a les seves tarifes no s'han justificat en "motius vàlids", tal com estableix la llei.

En un comunicat, l'associació considera que aquestes pujades suposen una vulneració del Reial decret 899/2009, de 22 de maig, que estableix el dret dels usuaris a rebre el servei en les condicions pactades amb l'operadora i indica que els contractes de serveis de comunicacions electròniques "només podran ser modificats pels motius vàlids expressament prevists en el contracte".

En aquest sentit, Facua estima que les causes que argumenten les dues companyies de telecomunicacions en aquesta ocasió no poden considerar-se "motius vàlids" que les possibiliti a realitzar una modificació unilateral en les condicions del contracte amb els seus clients.

En concret, assenyala que Vodafone únicament ha informat que la pujada de preus té lloc en resposta a la seva voluntat d'oferir "majors beneficis", que es tradueixen en dades il·limitades per a les seves línies mòbils "que ni tan sols han estat sol·licitats pels usuaris".

En el cas de Movistar, apunta que s'ha limitat indicar als seus clients que l'augment de les tarifes es deu a un suposat "increment dels costos dedicats a dimensionar la xarxa", per a "dotar-la de millor cobertura" que permeti "comptar amb una excel·lent connectivitat en el sector de les telecomunicacions, on Movistar juga un paper essencial".

No obstant això, l'organització apunta que l'operadora no ha acreditat quins són aquests suposats costos ni de quina forma repercuteixen en els serveis prestats als usuaris afectats per la pujada i adverteix que correspon a la companyia mantenir la infraestructura necessària per a assegurar el servei en les condicions de qualitat acordades en el contracte.

"Per tant, no es poden considerar com a motius vàlids per a la modificació de les tarifes l'increment de costos que hagi d'assumir l'empresa per a complir amb les seves obligacions ni l'augment en les inversions que realitzi per a oferir serveis amb majors prestacions a nous clients, per a l'expansió de la seva infraestructura o per a la millora de la seva posició en el mercat", incideix.

En aquest context, l'associació entén que les pujades imposades per les companyies als seus clients sense estar emparades en "motius vàlids" compleixen els requisits per a ser considerades clàusules abusives, conforme al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que defineix com a tals aquelles que "vinculin el contracte a la voluntat de l'empresari" i "determinin la falta de reciprocitat en el contracte".

A més, agrega que aquesta legislació indica que són abusives aquelles que "reservin a favor de l'empresari facultats d'interpretació o modificació unilateral del contracte" i assenyala que el Codi Civil estableix que "la validesa i el compliment dels contractes no poden deixar-se a l'arbitri d'un dels contractants".