Alerten d'una nova estafa per SMS avisant de paquets pendents de recollir

L'estafa es realitza via un SMS d'aquest tipus · Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han advertit de la detecció en els últims dies d'una mena d'estafa relacionada amb l'enviament massiu i de manera fraudulenta de missatges de text (SMS) coneguda com a 'SMSing'.



En els missatges, es fan passar per diferents empreses d'enviament i recepció de paqueteria com Fedex, Correus o DHL i, amb l'excusa d'un paquet pendent de ser lliurat, suplanten la identitat de la companyia i pretenen dirigir a les víctimes a webs o aplicacions malicioses.





Reps un SMS i et resulta sospitós perquè no correspon a res que hagis demanat? Elimina'l i sobretot no segueixis cap link ni donis cap dada

#FEDEX #SEUR #CORREOS



Se hacen pasar por empresas de paquetería?? para que pinches un enlace y robar tus datos



Se hacen pasar por empresas de paquetería para que pinches un enlace y robar tus datos

No creas y elimina

La intenció dels estafadors és que la víctima faci clic en l'enllaç que adjunten en el fals SMS. En fer-ho, i de manera automàtica, una aplicació mòbil prèviament registrada pels delinqüents es descarregarà en el terminal mòbil o informàticL'aplicació maliciosa pot instal·larque permetrà que els delinqüents accedeixin a les dades dels comptes més sensibles.A més, els estafadors donen instruccions per trencar els elements de seguretat instal·lats en els mòbils i que eviten que es descarreguin aplicacions perjudicials.Per evitar aquest tipus d'estafes, els cossos policials recomanen. En aquesta mena de missatges sol haver-hi algunes pistes que conviden a sospitar de la seva veracitat:, que s'han escurçat o que tenen unA més, és fonamental que només s'accedeixi a les webs oficials de les companyies de missatgeria per saber en quina situació es troben els enviaments.Davant la més mínima sospita, els cossos policials aconsellen denunciar davant les autoritats els SMS potencialment fraudulents rebuts i, sobretot, mai accedir als enllaços que els acompanyen.A més, mai s'han d'instal·lar aplicacions de tercers, ja que cap companyia de paqueteria exigirà als usuaris la instal·lació d'aplicacions mòbils per a facilitar els seguiments dels paquets.Tampoc cal obrir enllaços que exigeixin donar dades personals a través d'internet, ni descarregar cap arxiu del qual es tingui alguna mena de dubte de la seva procedència.