Detectada una campanya de correus electrònics que suplanten a WeTransfer i WhatsApp per a instal·lar un virus

L'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) ha detectat una nova campanya de correus electrònics que suplanten la identitat d'empreses com WeTransfer o WhatsApp, els missatges de les quals contenen enllaços que descarreguen un troià en el dispositiu.

El missatge insta a l'usuari a prémer sobre un enllaç utilitzant diferents arguments, segons ha informat aquest dimecres el Incibe en un comunicat.

Per a provocar l'interès de l'usuari apareixen assumptes com a "Còpia de seguretat de missatges de WhatsApp ×913071605 Núm. (xxxxx)" i "Et va enviar alguns arxius - Núm. (xxxxx)", encara que no es descarta que existeixin altres correus amb temes diferents, però amb el mateix objectiu, incitar al receptor a descarregar un fitxer maliciós sota algun pretext del seu interès.

"Si no has executat l'arxiu descarregat, possiblement el teu dispositiu no s'haurà infectat. L'única cosa que has de fer és eliminar l'arxiu que trobaràs en la carpeta de descàrregues. També hauràs d'enviar a la paperera el correu que has rebut", han assenyalat des del Incibe.

Per contra, ha advertit que els qui hagin descarregat i executat l'arxiu maliciós poden tenir infectat el seu dispositiu i els ha recomanat escanejar-lo amb un antivirus actualitzat.