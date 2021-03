Les condicions 'ocultes' de Clubhouse que accepten els usuaris sense saber-ho

Ser un usuari actiu, cobrar un màxim de 100 dòlars si mors, cedir el teu contingut, no donar informació falsa... Són condicions que, encara que la majoria no ho sàpiga, estan acceptant els usuaris de l'última xarxa social de moda, Clubhouse.

La xarxa social de veu ha adquirit una gran popularitat en els últims mesos, amb dos milions de descàrregues, nouvinguda a Espanya i de moment només disponible per a iOS. Amb el seu format ja ha cridat fins i tot l'atenció d'altres xarxes socials que l'han imitat com Twitter, amb les seves Spaces.

Entre el 90 i el 99 per cent dels usuaris, segons Proprivacy.com, no llegeix els termes d'ús ni les polítiques de privacitat de les eines que usen, i amb l'arribada de noves xarxes socials, com el cas de Clubhouse, es plantegen sovint polèmiques i confusions entre la comunitat.

L'app de moda ja ha hagut de revisar i actualitzar la seva política de privacitat i condicions de servei pels dubtes que generaven la forma i el lloc en el qual s'emmagatzemaven les dades i converses dels usuaris, a les quals podia accedir el govern de la Xina.

Més enllà de la ubicació dels servidors, des de la consultora de desenvolupament digital espanyola Syntonize recorden que és important conèixer les implicacions legals que un accepta cada vegada que es descarrega una app.

"Se sol posar el focus en la protecció de dades, però el mer fet d'haver d'acudir a un tribunal a Califòrnia o Miami perquè has acceptat litigar aquí, ja pot suposar una despesa enorme per a una persona o una empresa només en allotjament i trasllat", adverteix Juan Quintanilla, CEO de Syntonize.

Des de la consultora repassen algunes de les curiositats legals que accepten els usuaris que conversen en Clubhouse, propietat de Alpha Exploration Co.



Continuar usant l'app

La primera d'elles és que les persones accepten noves condicions de Clubhouse sense que se'ls notifiquin. Des del passat 2 de novembre quan es van actualitzar les condicions de servei, els usuaris consenten l'enregistrament temporal dels seus àudios com a mínim durant el temps que duri la conversa.

Aquesta actualització sol es comunica en la web i els usuaris l'accepten pel mer fet de continuar usant el servei, encara que no siguin conscients dels canvis. El mateix ocorre amb un possible canvi de tarifes, que l'app pot comunicar en la web o a l'email de l'usuari amb 15 de dies d'antelació. En cas de continuar usant l'app es donarà per consentida la nova tarifa.

Només majors d'edat

Clubhouse estableix certes condicions per a permetre el seu ús. La primera és que només pot ser usada per persones majors de 18 anys, per sobre de l'edat requerida per altres plataformes (a Espanya és de 14 anys en Facebook, Instagram i YouTube, per exemple).

La segona és que les persones han d'usar la xarxa social de manera activa. Aquesta es reserva el dret de paralitzar o suspendre el servei sense necessitat de comunicar-l'hi a l'abonat o cancel·lar els comptes d'aquells usuaris que estiguin inactives per un període prolongat de temps, sense especificar quant.

Clubhouse tampoc permet que les persones utilitzin la plataforma per a donar informació falsa o fer concursos. Els usuaris no poden utilitzar l'app per a enviar virus, spam, cadenes de missatges, propostes de negoci piramidal, enquestes, concursos o loteries, entre altres coses.

Tampoc poden usar llenguatge que sigui nociu, amenaçador, abusiu, assetjador, delictiu, excessivament violent, difamatori, vulgar, obscè, pornogràfic, calumniós, invasiu de la privacitat d'una altra persona o que evoqui odi racial o ètnic. I, per a evitar faules i 'fake news', no es pot donar informació falsa. Aquestes condicions són comunes en les xarxes socials actuals.

Secrets en Clubhouse

Clubhouse té també altres condicions relatives als secrets. La plataforma requereix un consentiment escrit de tots els membres de la conversa per a gravar part d'aquesta i no es pot compartir informació fora de Clubhouse quan l'orador hagi dit explícitament que aquesta conversa és 'off the record'.

En la Guia d'Ús de la Comunitat, l'aplicació assenyala que no es pot transcriure, gravar, reproduir o compartir la informació obtinguda a Clubhouse sense el corresponent permís.

No obstant això, Clubhouse sí que pot usar lliurement els teus continguts. En carregar qualsevol contingut a Clubhouse l'usuari atorga a la companyia i a les empreses afiliades una llicència mundial, lliure de drets, transferible, sublicenciable, perpètua i irrevocable per a fer qualsevol ús del contingut pujat a la xarxa sense necessitat d'haver de pagar per això i de manera perpètua per a la promoció, publicitat o màrqueting del servei en qualsevol forma, mitjà o tecnologia actual o que es desenvolupi en el futur.

Malgrat això, la companyia demana als usuaris vetllar per la protecció de la propietat intel·lectual.

Cent dòlars per mort

En un altre dels apartats més curiosos de les polítiques de Clubhouse, l'usuari exonera a la companyia i als seus afiliats dels danys, despeses, accions de qualsevol tipus i lesions, inclosa la mort, derivades de l'ús del servei o per la violació de les condicions del servei.

La plataforma adverteix que, en cas d'indemnització, no pagarà més del que l'usuari hagi abonat pels últims sis mesos de servei o, com a màxim, 100 dòlars.

Els usuaris de Clubhouse autoritzen la companyia a analitzar les seves activitat, una cosa freqüent també en les xarxes socials. L'empresa es reserva el dret a recopilar informació sobre com utilitza el servei un usuari, els tipus de converses en les quals participa, el contingut que comparteix, les funcions que utilitza, les accions que realitza, les persones o comptes amb les que interactua i el temps, la freqüència i la durada del seu ús.

Finalment, un altre aspecte important és que Clubhouse, nascuda als Estats Units, deriva qualsevol litigi associat als termes del servei i les condicions de privacitat a l'arbitratge de l'Associació Americana d'Arbitratge i als tribunals de San Francisco (els Estats Units) per a qualsevol altra demanda legal.

La companyia propietària accedeix a acordar una cort d'arbitratge que vingui bé a totes dues parts i al fet que, en el cas de reclamacions menors a 10.000 dòlars, la vista sigui telefònica o presencial, segons prefereixi l'usuari.

No obstant això, la reclamació i la seva possible reparació (inclosa una compensació monetària, per mandat judicial i declaratòria) només podrà ser a títol individual.

Com amb la resta de les aplicacions més utilitzades, desconèixer la 'lletra petita' dels termes d'ús no permet el seu incompliment, però en general les regles en totes són similars. Per això des de Syntonize es recomana fer un ús assenyat de qualsevol aplicació i es recorda que la informació que es comparteix en elles sol convertir-se en propietat del fabricant.