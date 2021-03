WhatsApp o Telegram: Quina és millor?

Totes dues aplicacions són utilitzades diàriament en el món per milions de persones. La rivalitat entre ambdues és evident. Però quina és millor? Ambdues fan pràcticament el mateix: enviar missatges a través del mòbil, compartir àudios, documents, fotos i vídeos, envien GIF, utilitzen el xifratge d'extrem a extrem o fan trucades de veu. Però les diferències estan en els detalls.

Sens dubte una de les diferències més remarcables és la possibilitat de realitzar videotrucades. En el cas de whatsapp poden fer-se fins amb 4 persones simultànies, mentre que Telegram no permet fer-les amb ningú. Una altra diferència i en la qual s'avantatja Telegram, és en la multiplataforma i és que mentre whatsapp només pot utilitzar-se en un dispositiu, Telegram en treballar en núvol, pot utilitzar-se en un nombre il·limitat d'aparells.

En el tema privacitat, Whatsapp s'avantatja una mica sobre la seva competidora, ja que si bé Telegram té el xifratge MTProto, només es disposa d'ell en els xats privats, mentre que Whatsapp ho té per defecte en qualsevol mena de missatge. A favor de Telegram no obstant això està el fet que els missatges (tant rebuts com enviats) poden esborrar-se sense limitació de temps, mentre que en Whatsapp hi ha un màxim d'una hora.

A més dels missatges, Telegram pot enviar clips de vídeo i pujar arxius fins de 1,5gb, mentre que Whatsapp no pot.

Aquestes són algunes de les diferències, encara que hi ha altres detalls que poden fer decantar-se per l'una o l'altra. En general, podem dir sens dubte que Telegram és més versàtil, però molt menys utilitzat, amb gairebé 1500 milions d'usuaris menys.