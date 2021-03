Spotify inclourà dues noves funcions a la seva pàgina d'inici per a mòbils

El servei de 'streaming' musical Spotify ha actualitzat la seva pàgina d'inici a la seva aplicació per a mòbils per simplificar la navegació, suggerint reprendre 'podcasts' que l'usuari va deixar sense acabar o amb la nova secció 'Reproduït recentment' per conèixer més informació sobre l'historial de reproduccions.

Les novetats anunciades per Spotify formen part d'un redisseny de la seva pàgina d'inici que arribarà en aquest mes als usuaris de la plataforma per a mòbils Android i iOS, segons ha anunciat el servei en un comunicat.

Entre les principals novetats, Spotify farà més senzill que els usuaris aprofundeixin en la seva activitat amb la nova funció 'Reproduït recentment', en la qual es pot revisar l'escoltat en els últims tres mesos, incloent pistes i episodis concrets, no només llistes i programes. Aquesta característica estarà disponible per als usuaris de comptes Premium i gratuïtes.

El redisseny de la pàgina d'inici per a mòbils afecta també als 'podcasts'. Els usuaris de Spotify Premium podran veure des de l'inici episodis destacats, amb els continguts nous marcats en blau i els que ja s'han començat a escoltar, amb una barra de temps.

Així mateix, Spotify ha volgut facilitar que els seus usuaris de plans Premium descobreixin més música, amb un nou espai destacat en la part superior per a albergar "recomanacions orientades al descobriment que són personalitzades, oportunes" i que reaccionen als gustos, segons la plataforma.