El truc de les aplicacions gratuïtes que aconsegueixen que l'usuari pagui gairebé 3.000 euros l'any

Avast ha descobert més de 200 noves aplicacions amb tarifes de subscripció ocultes ('fleeceware') a l'App Store d'Apple i Google PlayStore, que s'han descarregat mil milions de vegades i acumulen més de 400 milions de dòlars en ingressos.

Les aplicacions de 'fleeceware' atreuen els usuaris amb l'oferta d'una prova gratuïta de pocs dies, amb una quota de subscripció inusualment alta. Una vegada que finalitza la prova, als usuaris se'ls cobra una tarifa de subscripció recurrent, fins i tot encara que hagin eliminat l'aplicació, fins que cancel·len la subscripció a la configuració de la botiga d'aplicacions del seu dispositiu.

Des de la companyia de ciberseguretat assenyalen que una de les aplicacions detectades, per exemple, ofereix una breu prova gratuïta que ve seguida per una subscripció de 66 dòlars a la setmana, la qual cosa podria costar-li a la víctima un total de 3.432 dòlars (uns 2.900 euros) a l'any si no la cancel·la.

Les més de 200 aplicacions de 'fleeceware' que han descobert són sobretot aplicacions d'instruments musicals, lectors de mans, editors d'imatges, filtres de càmera, vidents, lectors de codi QR i PDF, i 'simuladors de slime', indiquen en un comunicat.

Jakub Vávra, analista d'Amenaces d'Avast, ha apuntat que "sembla que part de l'estratègia del 'fleeceware' és dirigir-se al públic més jove a través de temes divertits i anuncis atractius a les xarxes socials, prometent-los una 'descàrrega gratuïta'. Quan els pares s'adonen dels pagaments setmanals, el 'fleeceware' ja pot haver extret importants sumes de diners".



Com evitar el 'parany'

Encara que les subscripcions són freqüents a les botigues d'aplicacions, Avast recomana "anar amb compte" amb les aplicacions que ofereixen proves gratuïtes de períodes molt curts, per exemple, de menys d'una setmana.

Aquestes 'apps' de 'fleeceware' es publiciten activament a les principals xarxes socials com Facebook, Instagram, Snapchat i TikTok. Per això, abans de res, convé mantenir l'"escepticisme" amb els anuncis virals d'aplicacions.

A més, és important llegir la lletra petita. "Una mirada més atenta revelarà probablement el veritable preu de l'aplicació", indiquen des de la companyia de ciberseguretat. Convé prestar "especial atenció" a la secció 'Compres dins de l'aplicació'.

I assegurar-se que els mètodes de pagament que s'utilitzin estiguin bloquejats mitjançant una contrasenya o un sistema de seguretat biomètric. "Això també pot evitar subscripcions accidentals per part dels nens", conclouen des d'Avast.