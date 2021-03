Wikipedia, de pagament?

Wikipedia està obrint un camí que no sabem cap a on va. La plataforma gestionada per la fundació Wikimedia sempre ha estat gratuïta i per al bon funcionament del món web és important que continuï sent-ho.

No obstant això, la xarxa està plantejant un canvi: algunes empreses podrien haver de pagar. Què ningú s'espanti. De moment i segons ha informat Wikimedia només seran les grans empreses tecnològiques les que si volen podran gaudir d'una API de Wikipedia per poder gaudir d'una versió més ràpida i adaptada a les seves necessitats.

Es tracta doncs de la mateixa API que fins al moment usaven aquestes grans signatures, però ara i amb algunes millores hauran de pagar-la.

Encara que qualsevol pagament que hagin de efectuar les grans companyies de la xarxa com Google o Facebook és una bona notícia, ja que elles mateixes es beneficien sense pagar per moltes de les bondats del món digital, la veritat és que existeix aquest de qui paga mana i el fet de convertir a Google en un client potser i fet i fet no és tan bona idea per a Wikipedia.