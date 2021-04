Skype introdueix la cancel·lació del soroll a les videoconferències

No us ha passat que, durant una videoconferència, heu de demanar als qui viuen amb vosaltres que facin menys soroll o que baixin el volum del televisor? Coses com aquestes han portat a Microsoft a la conclusió que havien d'introduir tecnologia de cancel·lació de soroll a Skype.

I és que hi ha sorolls de fons que poden evitar-se i altres que no, com és el cas de treballadors en la via pública prop d'on estiguem. Però com distingir-los i eliminar-los? La companyia de Redmond ha optat per l'ús de la intel·ligència artificial per a tal menester. Aquesta IA distingeix entre el que és la veu de la persona que parla, i el que és soroll de fons.

No és la primera vegada que Skype o altres serveis de videoconferència incorporen funcionalitats intel·ligents, ja que molts d'ells permeten difuminar el fons que ens envolta i deixar en clar solament el nostre perfil. Això únicament és possible mitjançant l'ús d'algun grau d'intel·ligència artificial, categoria en la qual entraria el reconeixement d'imatges, ja que el desenfocament del fons ha de fer-se en temps real.

La tecnologia que equipa a aquesta funcionalitat de cancel·lació intel·ligent del soroll és heretada de Microsoft Teams, el producte corporatiu de videoconferència, reunions en línia i webinars de la companyia de Redmond

De moment, aquesta funcionalitat solament es troba disponible per a la versió desktop de Skype, i per poder utilitzar-la, el microprocessador del nostre ordinador ha de suportar el joc d'instruccions AVX2. És a dir, haver estat fabricat des de 2013 d'ara endavant (microarquitectura Haswell, almenys).

Per a activar-la, hem d'anar a la configuració de l'aplicació, dins d'aquesta a l'apartat corresponent a dispositius i, en aquest, trobarem l'opció per poder definir el nivell d'eliminació del soroll de fons.

En aquest sentit, podrem triar entre quatre opcions: desactivat (és a dir, no hi haurà cancel·lació de soroll de fons), baix, alt (sent aquest últim el que més soroll de fons elimina), i automàtic, que és el marcat per defecte.