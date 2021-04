L'avís de multa de la DGT que pot robar-te les dades i infectar el teu mòbil

L'Organització de consumidors i Usuaris (OCU) s'ha fet eco d'un avís l'Oficina de Seguretat de l'Internauta que informa d'un nou cas de phishing, en aquest cas, a través d'un correu electrònic que: suplanta a la DGT (Direcció General de Trànsit). No hi caiguis.

Segons s'ha alertat, el frau "arriba a la bústia de l'usuari un correu electrònic presumptament enviat per la Direcció General de Trànsit. En l'assumpte indica Bloqueig del Vehicle – Multa no pagada, que ja d'entrada capta fàcilment l'atenció de l'usuari. El missatge avisa a l'usuari que per tenir una multa impagada al seu nom, la DGT procedirà a immobilitzar el seu vehicle, i anima a fer clic en un enllaç per a veure la notificació. En aquest moment, en obrir l'enllaç es descarregarà en el dispositiu un 'malware', un virus que infecta el teu ordinador o el teu mòbil. El correu inclou logos de la DGT i l'aspecte és oficial€ però es tracta d'un correu electrònic falsificat".

Des de l'Organització de Consumidors i Usuaris expliquen quins són els passos que pots dur a terme per a evitar aquest frau:



Si reps un correu amb aquest assumpte o un altre similar de la DGT, d'entrada desconfia, encara que tingui aspecte de ser oficial. No obris enllaços ni descarreguis cap arxiu i esborra el correu de la safata d'entrada. Si has descarregat l'arxiu, però no l'has obert, possiblement el teu dispositiu no s'haurà infectat. Esborra el correu i assegura't d'eliminar l'arxiu que trobaràs en la carpeta de descàrregues. Si has descarregat i executat l'arxiu que contenia el virus, és possible que el teu dispositiu s'hagi infectat: hauràs de passar l'antivirus. Per a protegir el teu equip, has de passar l'antivirus.

Disposar d'un bon antivirus, i tenir-lo sempre actualitzat, és la millor manera de fer front a aquests atacs.