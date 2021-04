La NASA extreu oxigen respirable de l'aire de Mart

La NASA ha marcat una nova fita espacial en la seva última missió a Mart: convertir diòxid de carboni de l'atmosfera marciana en oxigen pur i respirable, segons va anunciar l'agència aquest dimecres. Aquesta acció sense precedents es va aconseguir dimarts en un aparell per a experiments a bord del Perseverance, un vehicle científic de sis rodes que va aterrar al planeta vermell el 18 de febrer després d'un viatge de set mesos des de la Terra.

En la seva primera activació, el Moxie (acrònim de 'Mars oxygen in-situ resource utilization experiment', és a dir, 'experiment d'ús de recursos d'oxigen marcià in situ'), un enginy de la mida d'una torradora, va produir 5 grams d'oxigen, que deixarien a un astronauta respirar durant uns 10 minuts, segons la NASA. Tot i que el resultat inicial és modest, es tracta de la primera extracció experimental de recursos naturals en l'entorn d'un altre planeta per a l'ús humà directe. «El Moxie no és només el primer instrument a produir oxigen en un altre món», va dir en un comunicat Trudy Kortes, directora de demostracions tecnològiques de la NASA. Kortes va assegurar que és el naixement d'una tecnologia que ajudarà a missions futures a sobreviure en un altre planeta.

Transportar un aparell capaç d'extreure una tona d'oxigen a Mart és més pràctic que mirar de transportar tancs de 25 tones des de la terra, segons va explicar el principal investigador del Moxie, Michael Hecht, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), en un comunicat de premsa de la NASA. L'oxigen necessari perquè els astronautes visquin i treballin a Mart seria d'aproximadament una tona mètrica per a un any, va relatar Hecht.

El Moxie està dissenyat per generar fins a 10 grams per hora per provar el concepte, i els científics planegen que la màquina funcioni almenys nou vegades més al llarg dels pròxims dos anys sota diferents condicions i velocitats, segons va explicar la NASA.

La primera conversió d'oxigen arriba l'endemà que la NASA aconseguís l'històric primer vol controlat d'un dron en un altre planeta gràcies a l'exitós enlairament i aterratge d'un helicòpter robòtic en miniatura a Mart. Com el Moxie, el dron de dos rotors anomenat 'Ingenuity' va ser transportat a Mart pel Perseverance, i té la missió primària de buscar traces fossilitzades de microbis antics que podrien haver florit a Mart fa milers de milions d'anys.