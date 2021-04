Facebook ja permet escoltar cançons amb Spotify

Spotify ha anunciat el reproductor d'àudio que ha desenvolupat juntament amb Facebook per a escoltar música de la plataforma de 'streaming' directament en la xarxa social, que ja està disponible en alguns mercats, com Mèxic o l'Argentina.

L'aliança entre Spotify i Facebook, avançada pel CEO de la xarxa social, Mark Zuckerberg la setmana passada, s'ha materialitzat aquest dilluns en la integració de Spotify en l'app de Facebook tant per a iOS com per a Android. Els usuaris de Spotify Premium podran accedir a la reproducció completa de cançons i episodis, mentre que els usuaris de la versió gratuïta comptaran amb una manera aleatòria i anuncis.

Spotify informa en el seu blog oficial que els usuaris també podran reproduir música "a través de les publicacions d'artistes verificats" o fins i tot de vídeos pujats a Facebook pels usuaris que tinguin música llicenciada. Aquesta integració està disponible des d'aquest dilluns en mercats seleccionats, com els Estats Units, l'Argentina, Colòmbia, l'Equador o Mèxic. Arribarà a més mercats "durant els pròxims mesos".