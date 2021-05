Arrenca el judici contra Apple per presumpte monopoli a l'App Store

Aquest dilluns va començar als jutjats d'Oakland (Califòrnia, EUA) el judici contra Apple per presumptes pràctiques monopolístiques arran de la demanda presentada per Epic Games, una batalla legal que podria tenir conseqüències per al lucratiu negoci de la botiga virtual d'aplicacions App Store.

"Aquest jardí podria haver tingut una porta, no hi havia cap raó per la qual hagués d'estar tancat", va etzibar en els seus arguments inicials l'advocada Katherine Forrest, qui representa els interessos de Epic i que es va referir així a la popular descripció de l'App Store com un "jardí barrat" d'Apple.

Forrest va argumentar que l'empresa de l'iPhone tanca als seus clients en aquest jardí i no els deixa sortir, i va apuntar a documents interns intercanviats entre directius de la companyia en els quals precisament debatien sobre com aconseguir aquest ecosistema tancat.

Per part seva, la defensa d'Apple, representada per Karen Dunn, va acusar a Epic de no voler pagar les tarifes que paguen la resta de desenvolupadors, d'estar buscant un "acord al marge de la resta" i d'haver decidit invertir en advocats i relacions públiques en lloc d'en innovació.

La disputa es remunta a l'agost passat, quan Epic Games, propietària del popular videojoc Fortnite, va anunciar que des d'aquest moment els seus usuaris podien realitzar compres accessòries (és a dir, complements per al videojoc) dins de la pròpia aplicació i amb un descompte.

Això va contra la política imposada per Apple a la seva botiga digital, ja que si un usuari compra accessoris per al videojoc directament a través de la seva aplicació, la signatura que dirigeix Tim Cook no cobra la comissió del 30% que s'emporta per totes les transaccions que ocorrin a través de l'App Store.

Així, Apple -igual que el seu rival Android a través de Google Play- obliga als desenvolupadors al fet que totes les transaccions financeres passin per la botiga virtual, alguna cosa que li ha valgut fortes crítiques en la indústria i l'ha situat en el focus de diverses recerques contra pràctiques monopolístiques als EUA, al marge d'aquest judici.

Només unes hores després que Epic Games revelés que anava a permetre les compres des de la pròpia aplicació, Apple va respondre retirant-la de l'App Store (un moviment arriscat si es té en compte la gran popularitat de Fortnite i l'elevat nombre de jugadors), davant el que el desenvolupador va presentar la demanda.

Els advocats d'Epic van assegurar aquest dilluns davant la jutge federal Yvonne González Rogers que el 30% de comissió que cobra Apple no està vinculat als costos de mantenir o garantir la seguretat de l'App Store i que per tant es tracta d'un monopoli en què els preus es fixen de manera discrecional, al marge dels costos.