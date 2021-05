R+D per a medicina de precisió en malalties infeccioses, una inversió d'alt impacte en salut

La investigació està focalitzada en el descobriment d'antibiòtics amb activitat específica enfront de bacteris patògens, o sigui que provoquen infeccions als éssers humans. Domingo Gargallo-Viola, cofundador i CEO de la companyia, assegura que "tractem de seguir l'evolució que havia estat seguint fins ara el món de l'oncologia", és a dir, aplicar la medicina de precisió al tractament de les malalties infeccioses. Amb això ABAC aspira a aportar un gran valor a la societat, reduint l'impacte perjudicial tant clínic com econòmic derivat de la selecció de bacteris multiresistents que sorgeixen com a conseqüència de l'ús indiscriminat i inespecífic que es fa actualment dels antibiòtics.

Tant ell com el seu equip es van embarcar en un projecte innovador al mateix temps que disruptiu, amb un objectiu clar: aportar valor i millorar la qualitat de vida de les persones. La idea s'estructurava al voltant d'una estratègia farmacològica basada en un nou algoritme que els permetés descobrir antibacterians específics capaços de combatre de manera efectiva les infeccions causades per bacteris multiresistents, immunes als antibiòtics disponibles. "Del nostre pes corporal, al voltant d'1 kg són bacteris, que no només no són patògens, sinó que són grans aliats del nostre cos", assegura Domingo. Per això, l'objectiu d'ABAC és descobrir antibiòtics que eliminin selectivament els bacteris patògens, respectant el microbioma, que compleix una funció de protecció i és necessari per dur a terme moltes funcions vitals del nostre organisme. Amb la nostra nova aproximació terapèutica, el que s'aconsegueix és protegir el microbioma i reduir de manera molt significativa la generació de bacteris resistents. Amb una visió a llarg termini, perllonguem la vida útil dels compostos i per tant el seu valor des del punt de vista comercial a futur".

Domingo Gargallo-Viola, cofundador i CEO de la companyia

Sens dubte, una visió que il·lumina la indústria i el sistema sanitari, i concretament els diferents actors que formen part del sector de la descoberta i desenvolupament de medicaments antibacterians, ja que, afegeix, "es tracta d'una àrea complexa i d'alt risc, perquè pel seu ús en clínica no són els compostos més atractius per al sector a causa de la curta durada dels tractaments".

Malgrat tot, la pandèmia provocada per la Covid-19 ha suposat un canvi de paradigma no només en l'aspecte sanitari, sinó en la manera de pensar de la societat i la necessitat de comptar amb un potent i innovador arsenal terapèutic per fer front a les malalties infeccioses. "Amb la pandèmia, la societat en el seu conjunt s'ha conscienciat de la necessitat d'invertir i enfortir el sector sanitari, de la importància de la investigació, i l'aposta per noves solucions que afavoreixin el desenvolupament de projectes disruptius, no podem recordar-nos de la salut i dels hospitals només quan els necessitem", opina el director executiu d'aquesta companyia. "Ens hem adonat que sense salut no hi ha desenvolupament i sense noves opcions terapèutiques tampoc es podrà fer front als actuals i futurs reptes que ens presenten els patògens", apunta Domingo, "i en el nostre cas hem assumit l'il·lusionant repte d'investigar i desenvolupar nous antibiòtics basats en la medicina moderna i de precisió".

La visió d'ABAC Therapeutics és molt àmplia i amb unes grans aspiracions, tant és així que aquest 2021 estan explorant aliances amb zones estratègicament importants des del punt de vista epidemiològic com són l'Índia o Sud-àfrica, establint vincles amb grups del mateix sector per promoure investigacions i posar fre al devastador efecte de les malalties infeccioses, que segons l'Organització Mundial de la Salut, suposen una de les amenaces més grans per a la Salut Global de segle XXI.

Si es pot extreure algun aspecte positiu d'aquesta crisi sanitària, és la conscienciació per part de les administracions públiques, ens privats i en línies generals, la societat, per interessar-se més sobre el que està passant actualment en l'àmbit de la salut i adonar-se de la importància d'apostar per l'R+D+i en aquest àmbit. Aquesta crisi ha promogut la familiarització amb conceptes que anteriorment únicament es feien servir en entorn científic. Això és extremadament positiu pel suport que s'està rebent de la societat directament i indirectament. Però no només això, sinó que aquesta crisi ha promogut que la ciència i els investigadors estiguin fins i tot en primera pàgina de molts mitjans de comunicació, i que la societat escolti i respecti molt l'aportació i contribució dels científics als reptes que afecten directament els ciutadans. "La R+D+i hauria de seguir al capdavant de la societat", indica Domingo, "ja que el seu suport és clau perquè companyies com ABAC segueixin assumint reptes i un futur desenvolupament científic i tecnològic és fonamental".

"Les administracions i els ens privats han de carregar amb la responsabilitat de ser visionaris i donar resposta a problemes com el que estem vivint i generar els mitjans per abordar eficaçment altres que puguin venir en el futur", comenta aquest doctor en microbiologia i parasitologia amb més de 30 anys d'experiència en el descobriment i desenvolupament de medicaments antiinfecciosos. Per si encara no fossin perilloses les xifres de persones mortes a causa de bacteris resistents a antibiòtics avui, llança una xifra molt més inquietant, com és la previsió d'arribar al voltant de 10 milions de morts per aquesta causa l'any 2050.

Kaudal ha suposat per a la companyia una via de finançament privat que els ha proporcionat una nova alternativa per seguir investigant en projectes altament innovadors que comporten un gran esforç en R+D, com el que han desenvolupat gràcies a l'eina de Mecenatge Tecnològic, un projecte enfocat a implantar la medicina de precisió en tractaments antinfecciosos. Assegura que "Kaudal és una companyia que aposta per l'R+D+i i que facilita els processos de desenvolupament de les idees que es volen dur a terme". Però si hi ha un valor que posa en alça sobre el seu tracte amb Kaudal és "la motivació que tenen per l'aposta de projectes disruptius que, al cap i a la fi, són els que tenen alt impacte en la societat i que requereixen l'acompanyament d'un soci de confiança que aporti el que necessites en cada moment".

Com a agent de l'ecosistema d'R+D+i, Kaudal segueix apostant per atreure recursos privats a projectes rellevants en tots els sectors d'activitat i molt concretament en sectors que porten la investigació i el desenvolupament en el seu ADN com el sector de la biomedicina, i per això ha creat un programa de convocatòries llançat el mes de març passat, Orbita.k.

El propòsit d'Orbita.k és identificar projectes d'impacte per impulsar-los a través del Mecenatge Tecnològic -un instrument d'inversió privada col·laborativa basat en els incentius fiscals aplicables a la R+D+i- que canalitza recursos privats a fons perdut cap a projectes d'R+D i innovació tecnològica. En els últims tres anys, Kaudal ha impulsat més de 155 projectes de Mecenatge Tecnològic, per valor de més de 200 milions d'euros, la seva aspiració és que emprenedors i empreses puguin dur a terme els seus projectes de manera àgil, acompanyats per un soci proper i de confiança, i comptant amb la certesa necessària per abordar els seus projectes.

Orbita-k és un programa de convocatòries privades adreçat a empreses, principalment a PIMES i start-ups i entitats privades d'R+D+i. L'objectiu principal és la identificació de propostes de R+D+i que s'impulsin amb recursos privats per contribuir al creixement sostingut de l'ecosistema investigador a Espanya i a la generació d'impacte econòmic i social.

