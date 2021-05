WhatsApp no eliminarà el compte dels usuaris que el 15 de maig no hagin acceptat la nova política de Condicions i Privacitat, però els continuarà mostrant un recordatori que amb el temps es farà persistent i acabarà per limitar les funcions a les quals tindran accés.

El servei de missatgeria instantània porta diversos mesos notificant als usuaris d'un canvi en les seves polítiques, en relació amb les noves maneres de xatejar amb empreses i de fer compres des de converses de l'aplicació.

Aquesta notificació comporta, a més, l'acceptació dels canvis, de tal forma que amb el temps serà necessària per a poder continuar usant WhatsApp, com ha informat la companyia en una actualització del seu blog.

En concret, WhatsApp assenyala que no eliminarà cap compte ni retirarà funcions als usuaris que no hagin acceptat la nova política en la data de la seva entrada en vigor, el 15 de maig. No obstant això, aquesta tolerància no serà eterna.

Als qui no hagin acceptat passada la data citada, els mostrarà un recordatori que "després de diverses setmanes, passarà a ser persistent", com assegura la companyia. Serà llavors quan comenci a limitar l'accés a funcions, de manera gradual.

En un primer moment, els usuaris no podran accedir a la llista de xats, però sí que respondre crides i videollamadas, així com tocar les notificacions -si les tenen activades- per a llegir o respondre missatges o per a retornar crides o videollamadas perdudes.

Transcorregudes unes setmanes "de funcionalitat limitada", els usuaris ja no podran rebre crides ni notificacions, i WhatsApp deixarà d'enviar missatges i trucades al seu telèfon.

En qualsevol cas, la companyia no eliminarà el compte de l'usuari, que podrà mantenir-la per a descarregar l'historial de xats o descarregar l'informe d'aquesta. Però podrà activar la política per a comptes inactius, i finalment eliminar-la si està més de 120 dies inactiva.