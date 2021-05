La xarxa social Instagram ha començat a permetre als seus usuaris a Espanya que publiquin Reels -el seu format de vídeos curts amb música similar al de TikTok- amb una durada de fins a 60 segons, el doble del que era possible fins ara.

Fins al moment la xarxa social tenia un màxim de 30 segons en els seus Reels, però aquest límit passarà a 60 segons com a part d'una prova que Instagram està realitzant en diversos països, entre els quals es troba Espanya, com ha confirmat la companyia a Europa Press en un comunicat.

La plataforma propietat de Facebook ha emès alguns consells per a publicar els seus Reels, una funció accessible en obrir la càmera d'Instagram i a la part superior de la pantalla, en canviar d'Històries o contingut en directe Live. També ha recomanat utilitzar la pestanya Explorar per a descobrir nou contingut, així com utilitzar la música de la seva biblioteca i els efectes de vídeo.

Així mateix, Instagram també ha ampliat les estadístiques de la seva funció Insights per a Reels i Live, perquè els creadors i les empreses puguin entendre millor com estan funcionant aquest tipus de continguts en la xarxa social.

En el cas de Reels, Instagram mostrarà noves mètriques, com a reproduccions, comptes aconseguits, 'm'agrada', comentaris, guardats i compartits.

En el cas de Live, mostrarà els comptes aconseguits, el pic d'espectadors concurrents, els comentaris i compartits. També inclourà aquestes mètriques en l'apartat 'Account Insights' per a oferir una visió més àmplia de com Reels i Live, i a això s'incorpora el llançament d'informació detallada sobre l'abast.

En els pròxims mesos, també començaran a estar disponibles noves opcions de marcs temporals preestablerts en Insights, i ampliar-los més enllà dels últims 7 i 30 dies, i la plataforma també començarà a donar suport a Insights en la versió escriptori.