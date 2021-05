Ministra de Sanitat i Consum, alcaldessa de Màlaga, vicepresidenta primera del Congrés dels Diputats, concursant en la cinquena edició de MasterChef Celebrity i, ara, gamer. Una llarga trajectòria política i polifacètica defineixen a Celia Villalobos que no ha deixat indiferent a ningú amb la seva última aposta: ha format un grup d'eSports anomenat “Screen Wolves”. En el vídeo que ha compartit en xarxes per a anunciar la pròxima aventura en el seu canal Twitch sembla apel·lar al famós vídeo que es va divulgar mentre jugava al Candy Crush en una sessió del Congrés mentre era presidenta de la cambra. "Durant anys sempre he estat en el focus: crítiques, burles, retrets... Tota una vida marcada per un sol moment, un moment que gairebé em va fer oblidar el que m'agradava", comenta la malaguenya.

La política puja al vaixell dels esports electrònics, una tendència cada vegada més a l'alça. Gaudirà d'un dels seus grans entreteniments: els videojocs. Segons Celia, el seu equip d'eSports “revolucionarà el món del gaming”.