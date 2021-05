WhatsApp ja permet accelerar la velocitat de reproducció de les notes de veu. Des de fa unes setmanes, l’aplicació de missatgeria instantània propietat de Facebook ha habilitat aquesta funció per als usuaris d’Android, apuntant-se a una tendència tecnològica que ja apliquen altres plataformes com Netflix, Youtube i Spotify.

La possibilitat d’augmentar el ritme de les notes de veu que rebem és senzilla, ja que el receptor pot escollir entre tres velocitats: 1x, 1,5x i 2x. Prement sobre la imatge de l’usuari que apareix al costat de la nota de veu es poden activar aquestes velocitats per escoltar els àudios d’una manera més ràpida.

Aquesta funcionalitat, com apuntem està disponible per als usuaris d’Android, però encara no per a iPhone. També està habilitada per a WhatsApp Web, la versió per accedir als teus xats des de la pantalla del teu ordinador. El que no permet és reduir la velocitat de reproducció, una cosa que sí que succeeix en plataformes de ‘streaming’ audiovisuals.

Una tendència en auge

L’‘speed-watching’, com es coneix la tendència a la visualització o escolta accelerada, no és una cosa nova. El 2016 es va començar a documentar com usuaris acceleraven els ritmes de les sèries i pel·lícules que veien per a així estalviar temps. Es podia fer amb Youtube, amb reproductors com VLC i amb extensions del navegador. Spotify també ho permetia per a podcasts, una cosa que es va normalitzar. El juliol passat Netflix també es va afegir a la tendència.

No obstant, molts creadors van criticar i continuen criticant aquesta eina, que, assenyalen, afectaven el ritme de la seva creació, eliminant pauses dramàtiques, silencis i altres elements que componen l’obra en la seva totalitat.