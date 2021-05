Twitter continua desenvolupant la nova funció de reaccions a les publicacions com les de Facebook, que permeten expressar-se de formes diferents a través de cinc emojis diferents per a donar més opcions que l''actual', M'agrada'.

A més dels ja existents cors de 'M'agrada', Twitter planteja la introducció d'altres quatre reaccions addicionals perquè els seus usuaris puguin expressar el que senten en veure un tuit: 'animat', 'hmm', 'trist' i 'haha', com ha descobert en proves en el codi de Twitter la desenvolupadora inversa Jane Manchun Wing.

Aquestes noves reaccions, igual que succeeix en altres xarxes socials com Facebook, poden triar-se a través d'una llista d'emojis, en aquest cas horitzontal, amb una cara somrient per a 'haha' i una pensativa per a 'hmm', mentre que 'animat' i 'trist' s'expressaran amb derivacions de cors.

Anteriorment, Twitter havia enviat a alguns usuaris de la seva plataforma una enquesta per a sondejar la seva opinió sobre la possible introducció de les Reaccions amb emoji en els 'tuits', a l'estil de Facebook.

En aquella enquesta, la plataforma també va preguntar als seus usuaris sobre com se sentirien si veiessin les reaccions negatives d'altres usuaris, com un polze cap avall per a mostrar 'No m'agrada'. Aquesta reacció no ha aparegut en les proves actuals.

Perfils verificats

D'altra banda, Twitter ha tornat a posar en pausa la funció perquè els seus usuaris puguin sol·licitar la verificació de comptes, a penes vuit dies després d'habilitar-la, però ha promès reprendre-la després de valorar les peticions rebudes fins al moment.

Des de divendres passat, com ha anunciat el compte de verificació de Twitter, el servei ha deixat d'acceptar noves sol·licituds de verificació dels usuaris, amb les quals poden obtenir una insígnia blava al costat del nom del seu compte que indica que ha estat verificat per la xarxa social.

Twitter ha apuntat a la necessitat de "fer una pausa" en la possibilitat d'acceptar noves sol·licituds mentre revisa les que ja ha rebut, i ha promès que aquesta opció tornarà a habilitar-se aviat.

El procés de sol·licitud per a obtenir la insígnia blava de Twitter ha estat obert a penes vuit dies, després que la plataforma l'habilités de nou el passat 20 de maig. La companyia l'havia interromput el 2017, per la concessió de la marca a Jason Kessler, organitzador de la marxa supremacista de Charlottesville, als Estats Units, que va acabar amb la mort d'una persona.

La nova política de verificació de comptes va entrar en vigor el 22 de gener de 2021. Dissenyada a partir dels comentaris dels usuaris, modifica els requisits necessaris per a poder optar a la insígnia blava de verificació, i introdueix noves categories per als tipus de comptes candidates a la verificació.

Des de llavors, la companyia ha eliminat automàticament la insígnia dels comptes que ja no compleixen els criteris actualitzats de verificació, com les que estan inactives o incompletes.

Sota la nova política, poden optar a la verificació els comptes que s'enquadrin en les següents categories: Govern; Empreses, marques i organitzacions; Empreses de notícies i periodistes; Entreteniment; Esports i 'gaming'; i Activistes, organitzadors i altres persones influents. Al llarg de l'estiu s'incorporaran noves categories per a científics, acadèmics, i líders religiosos.

Els comptes candidats, a més, han d'estar complets, amb un nom i una imatge de perfil i una adreça de correu electrònic confirmada o un número de telèfon. Ja no fa falta comptar amb una descripció de perfil ni amb una imatge de capçalera, com ocorria anteriorment. Però sí que complir amb les Regles de la plataforma.